Inovacija u sigurnosti prometa

Revolucija na cestama: Nova tehnologija 'kažnjava' samo brze vozače

27. kol. 2025. 06:47
Ilustracija / Pexels

Radar postavljen ispred uspornika mjeri brzinu vozila koja dolaze u susret, a informacije se prenose na sigurnosnu opremu koja se aktivira samo ako se prekorači ograničenje brzine

Mnoge države muku muče s prebrzom vožnjom i usporavanjem prometa, a inovatori se trude ponuditi rješenja, prenosi HAK. Novi uspornik prometa BumpGuard djelo je francuskih studenata/inovatora te omogućava poboljšanje protočnosti prometa i zaštitu najranjivijih sudionika u prometu u područjima gdje je maksimalna dopuštena brzina ograničena na 30 km/h.

Kako funkcionira? Radar postavljen ispred uspornika mjeri brzinu vozila koja dolaze u susret, a informacije se prenose na sigurnosnu opremu koja se aktivira samo ako se prekorači ograničenje brzine. Svjetlosni signal upozorava vozača da uspori jer će se ležeći policajac aktivirati.

Ako vozač ne uspori, aktivirat će se uspornik s metalnom piramidom visokom 9 cm. Kada je uređaj postavljen u blizini pješačkog prijelaza, drugi svjetlosni signal obavještava pješake o dolasku prebrzog vozila. Ovaj uspornik je dobro rješenje za postavljenje u blizini škola, bolnica…

Théa Hoffmann i Louis Marconnet, studenti iz Nancyja potpisuju ovu ideju, a sljedeći korak je pokretanje proizvodnje sljedeće godine. Zbog toga što je blago povišen, uspornik se ne mora ukopavati u cestu.

Teme
brza vožnja ležeći policajac radar uspornik

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
