Revolucija na cestama: Nova tehnologija 'kažnjava' samo brze vozače

Radar postavljen ispred uspornika mjeri brzinu vozila koja dolaze u susret, a informacije se prenose na sigurnosnu opremu koja se aktivira samo ako se prekorači ograničenje brzine
Mnoge države muku muče s prebrzom vožnjom i usporavanjem prometa, a inovatori se trude ponuditi rješenja, prenosi HAK. Novi uspornik prometa BumpGuard djelo je francuskih studenata/inovatora te omogućava poboljšanje protočnosti prometa i zaštitu najranjivijih sudionika u prometu u područjima gdje je maksimalna dopuštena brzina ograničena na 30 km/h.
Ako vozač ne uspori, aktivirat će se uspornik s metalnom piramidom visokom 9 cm. Kada je uređaj postavljen u blizini pješačkog prijelaza, drugi svjetlosni signal obavještava pješake o dolasku prebrzog vozila. Ovaj uspornik je dobro rješenje za postavljenje u blizini škola, bolnica…
Théa Hoffmann i Louis Marconnet, studenti iz Nancyja potpisuju ovu ideju, a sljedeći korak je pokretanje proizvodnje sljedeće godine. Zbog toga što je blago povišen, uspornik se ne mora ukopavati u cestu.
