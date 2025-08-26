Oglas

Prijetnja i susjednim zemljama

Prvi ovakav incident u Estoniji: Srušio se ukrajinski dron

author
Hina
|
26. kol. 2025. 15:05
AFP
Sergei SUPINSKY / AFP

Ukrajinski borbeni dron srušio se u Estoniji, priopćile su vlasti u utorak, a vjeruje se da se incident dogodio u nedjelju ujutro.

Oglas

"Bio je to ukrajinski dron koji je napao ruske ciljeve. Nema dokaza da je to bio ruski dron", rekla je čelnica estonske unutarnje službe sigurnosti Margo Palloson za estonski radio ERR. Ovo je bio prvi takav incident u Estoniji, prema radijskim izvješćima.

Ukrajina je u subotu navečer napala ruski naftni i plinski terminal u baltičkoj luci Ust-Luga u blizini estonske granice.

U ponedjeljak je poljoprivrednik u estonskom okrugu Tartu pronašao ostatke borbenog drona na svom polju, rekla je Palloson. Također je bio vidljiv krater od eksplozije.

Nije jasno je li dron došao iz latvijskog ili ruskog zračnog prostora.

Korištenje dronova u ratovanju može predstavljati prijetnju susjednim zemljama.

Posljednjih mjeseci ruski dronovi ušli su u zračni prostor Poljske, Litve i Latvije preko Bjelorusije, ruskog saveznika.

Slični slučajevi zabilježeni su u Rumunjskoj i Moldaviji.

Teme
dron estonija rusija ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ