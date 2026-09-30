Iran kaže da je dobio odgovor od SAD-a o obnovi sporazuma za kraj rata

Dužnosnik brifiran o pregovorima, koji nije Iranac te je s Reutersom razgovarao pod uvjetom da ostane anoniman, kazao je da je Katar brifirao Arakčija o američkom odgovoru u utorak kada je Arakči sletio u Dohu vraćajući se u Iran iz New Yorka. Prema dužnosniku, sukobljene strane se uglavnom slažu glede potrebnih koraka, no ne i glede njihovog redoslijeda.