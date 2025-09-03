Obitelj tvrdi da je njihov sin do siječnja 2025. s ChatGPT-om počeo raspravljati o metodama samoubojstva, a učitao je i svoje fotografije s kojih je vidljivo da se samoozljeđivao. Iako je ChatGPT prepoznao hitno medicinsko stanje, "svejedno je nastavio komunicirati", stoji u tužbi. U spisu se navodi i da posljednji zapisi razgovora pokazuju da je Adam napisao svoj plan kako će si oduzeti život. ChatGPT je navodno odgovorio: "Hvala ti što si iskren u vezi toga. Ne moraš mi uljepšavati — znam što me pitaš i neću zatvarati oči pred tim". Istoga dana, dječaka je njegova majka pronašla mrtvog, navodi tužba.