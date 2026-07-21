Rodna kuća Adolfa Hitlera u Austriji postala - policijska postaja

Hitlerova obitelj u kući je živjela tek nekoliko mjeseci, no zgrada je tijekom desetljeća postala jedno od najkontroverznijih mjesta u Austriji. Nakon pripajanja Austrije nacističkoj Njemačkoj 1938. godine, objekt je kupila nacistička stranka NSDAP i pretvorila ga u kulturni centar. Nakon Drugog svjetskog rata vraćen je vlasnicima, dok ga je država koristila kao knjižnicu, školu i radionicu za osobe s invaliditetom.