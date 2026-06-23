Rubio će pokušati uvjeriti skeptične saveznike u Zaljevu u dobar dogovor s Iranom

Rubio će se susresti sa saveznicima u utorak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a potom će otputovati u Kuvajt i Bahrein, gdje će se sastati s dužnosnicima Vijeća za suradnju arapskih zemalja Zaljeva (GCC), skupinom monarhija koja uključuje i Saudijsku Arabiju, Katar i Oman.