Američki državni tajnik Marco Rubio danas je na pitanje novinara o mogućoj vojnoj intervenciji na Grenlandu rekao: „Nisam ovdje da govorim o Danskoj ili vojnoj intervenciji. Sastat ću se s njima sljedeći tjedan. O tim ćemo razgovorima tada govoriti s njima. Ali zasad nemam ništa dodatno za reći", prenosi Sky News.