I Danska i Grenland jučer su u odvojenim izjavama rekli da su uputili „snažan“ zahtjev za sastanak s Rubiom kako bi razgovarali o komentarima administracije Donalda Trumpa vezanim uz Grenland.
Oglas
Američki državni tajnik Marco Rubio danas je na pitanje novinara o mogućoj vojnoj intervenciji na Grenlandu rekao: „Nisam ovdje da govorim o Danskoj ili vojnoj intervenciji. Sastat ću se s njima sljedeći tjedan. O tim ćemo razgovorima tada govoriti s njima. Ali zasad nemam ništa dodatno za reći", prenosi Sky News.
"I'm not here to talk about Denmark or military intervention. I'll be meeting with them next week."— Sky News (@SkyNews) January 7, 2026
US Secretary of State Marco Rubio says he is to meet with Denmark and Greenland.
Latest: https://t.co/NVgAUUO60X
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/bcaYFlslKo
I Danska i Grenland jučer su u odvojenim izjavama rekli da su uputili „snažan“ zahtjev za sastanak s Rubiom kako bi razgovarali o komentarima administracije Donalda Trumpa vezanim uz Grenland.
Interes Donalda Trumpa za stjecanje Grenlanda „nije nov“, kaže Rubio.
„O tome je govorio u svom prvom mandatu i nije prvi američki predsjednik koji je razmatrao ili proučavao kako bismo mogli steći Grenland. Postoji interes.“
Trumpova prva opcija ‘oduvijek je bila diplomacija’
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt ranije je upitana zašto ne želi isključiti mogućnost da SAD upotrijebi vojnu silu na Grenlandu.
Odgovorila je da Donald Trump nije poput prethodnih administracija koje su „emitirale svoju vanjskopolitičku strategiju ostatku svijeta“.
Govoreći o Grenlandu, Leavitt kaže: „Sve su opcije uvijek na stolu za predsjednika Trumpa dok razmatra što je u najboljem interesu Sjedinjenih Država. Ali reći ću samo ovo: predsjednikova prva opcija uvijek je bila diplomacija.“
Dodaje da „osobno“ nije čula da je Donald Trump dovodio u pitanje zakonitost danskog suvereniteta nad Grenlandom.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas