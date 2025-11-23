Rubio odgovorio na optužbe vezane uz mirovni prijedlog za Ukrajinu

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u subotu da je prijedlog od 28 točaka za mir u Ukrajini koji se pojavio ovog tjedna sastavio Washington, unatoč onome što je rekla nekolicina senatora.
"Ponuđen je kao snažan okvir za tekuće pregovore", objavio je Rubio na X. "Temelji se na doprinosu ruske strane. Ali također se temelji na prethodnim i tekućim doprinosima Ukrajine."
Senator Mike Rounds, republikanac, rekao je novinarima na konferenciji u Halifaxu ranije u subotu da ga je Rubio nazvao i rekao da je to prijedlog koji su SAD primile i proslijedile Ukrajini.
"Jasno nam je dao do znanja da smo primatelji prijedloga koji je dostavljen jednom od naših predstavnika", rekao je Rounds. "To nije naša preporuka, to nije naš plan", dodao je.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da njegov trenutačni prijedlog za mir u Ukrajini i okončanje ruskog rata nije njegova konačna ponuda.
Njegov komentar došao je u trenutku kada Ukrajina i europski saveznici izjavljuju da mirovni plan može biti temelj za pregovore, no da treba još "dodatnog rada".
"Rat mora završiti na ovaj ili onaj način", rekao je Trump novinarima u subotu. No odgovorio je "ne" kad su ga upitali je li to njegova posljednja ponuda.
Europski i drugi zapadni čelnici nastoje usuglasiti koordiniran odgovor na Trumpov zahtjev da Ukrajina do četvrtka prihvati njegov mirovni plan od 28 točaka s Rusijom.
