Trump se predomislio? "Moj mirovni plan za Ukrajinu nije konačan"

Donald Trump izjavio je da njegov trenutni mirovni plan za Ukrajinu nije konačan.
Oglas
Američki predsjednik dao je Volodomiru Zelenskom rok do četvrtka da potpiše sporazum, kojim bi Ukrajina odustala od ključnih teritorija i smanjila svoju vojsku na 600.000 ljudi.
Ali na pitanje je li plan njegova konačna ponuda, Trump je odgovorio: „Ne, nije moja konačna ponuda.
Željeli bismo postići mir, to se trebalo dogoditi davno. Rat Ukrajine s Rusijom nikada se nije trebao dogoditi. Pokušavamo ga okončati. Na ovaj ili onaj način, moramo ga okončati", rekao je Trump, a piše The Telegraph.
Na pitanje što će se dogoditi ako Zelenski ne prihvati plan do roka u četvrtak, Trump je rekao: "Tada se može nastaviti boriti svim silama.“
Podsjetimo, Washington je Kijevu predstavio plan od 28 točaka. Taj plan se u Kijevu gleda s velikom zabrinutošću, jer uključuje nekoliko ključnih ruskih zahtjeva: Ukrajina se odriče dijela teritorija, prihvaća smanjenje veličine svoje vojske i odriče se članstva u NATO-u. Rusiji bi ostao Doneck, Luhansk i Krim, ali bi se morala odreći ostalih osvojenih područja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas