Rubio se sastao s kineskim ministrom vanjskih poslova, priprema se teren za sastanak Trump - Xi

Američki državni tajnik Marco Rubio u petak se na marginama Minhenske sigurnosne konferencije sastao s kineskim ministrom vanjskih poslova Wang Yiom, budući da se Washington i Peking pripremaju za potencijalni posjet predsjednika Donalda Trumpa Kini u travnju.
Oglas
Sastanak je bio barem drugi osobni susret između visokog američkog diplomata i Wanga. Washington i Peking nastoje ublažiti napetosti oko pitanja koja uključuju trgovinske i carinske sukobe te budućnost Tajvana.
Marco Rubio i Wang Yiom rukovali su se i pozirali pred kamerama prije nego što su dva izaslanstva, okružena svojim višim pomoćnicima, sjela jedno nasuprot drugome u hotelskoj konferencijskoj dvorani u središtu Munchena. Nisu davali nikakve komentare i ignorirali su glasna pitanja novinara.
Sastanak je trajao oko sat vremena, prema riječima visokog američkog dužnosnika. Donald Trump ovaj je mjesec telefonom razgovarao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a republikanski predsjednik razgovor je opisao kao "vrlo pozitivan".
Nakon višemjesečnih trgovinskih napetosti izazvanih Trumpovim carinama, Xi i Trump postigli su okvirni trgovinski sporazum u Južnoj Koreji 30. listopada. Washington se složio da neće nametnuti 100- postotne carine na kineski uvoz, a Kina će odgoditi režim izvoznih dozvola za ključne rijetke zemlje i magnete.
Peking razmatra povećanje kupnje američke soje
U gesti dobre volje dva mjeseca prije Trumpova posjeta Pekingu, Trump je nakon telefonskog razgovora s Xijem prošlog tjedna rekao da će Peking razmotriti povećanje kupnje soje iz Sjedinjenih Država na 20 milijuna metričkih tona u tekućoj sezoni, u odnosu na 12 milijuna metričkih tona prije.
Trump je na mreži Truth Social rekao da je njegov odnos s Xijem "iznimno dobar" i da "obojica shvaćamo koliko je važno da tako i ostane". U službenom izvješću kineske vlade navodi se da je Xi rekao: "Pridajem veliku važnost kinesko-američkim odnosima".
Ali rizik od pogoršanja bilateralnih odnosa i dalje postoji zbog Tajvana. U telefonskom razgovoru s Trumpom, Xi je rekao da je Tajvan najvažnije pitanje u odnosima Kine i SAD-a te da Washington mora s oprezom postupati s pitanjem prodaje oružja Tajvanu.
U prosincu je Trumpova administracija najavila prodaju oružja Tajvanu u vrijednosti od 11,1 milijardi dolara, što je najveći američki paket oružja za otok ikada.
Sjedinjene Države najvažniji su međunarodni podupiratelj i dobavljač oružja Tajvanu, unatoč nedostatku formalnih diplomatskih odnosa. Kina, dio čijeg teritorija čini i Tajvan, održala je ratne vježbe oko otoka krajem prosinca nakon što je objavljen najnoviji sporazum.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas