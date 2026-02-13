Oglas

Minhenska konferencija

Rubio se sastao s kineskim ministrom vanjskih poslova, priprema se teren za sastanak Trump - Xi

N1 Info , Hina
13. velj. 2026. 15:02
U.S. Secretary of State Marco Rubio shakes hands with China’s Foreign Minister Wang Yi in Munich, Germany,
Alex Brandon/Pool via REUTERS

Američki državni tajnik Marco Rubio u petak se na marginama Minhenske sigurnosne konferencije sastao s kineskim ministrom vanjskih poslova Wang Yiom, budući da se Washington i Peking pripremaju za potencijalni posjet predsjednika Donalda Trumpa Kini u travnju.

Sastanak je bio barem drugi osobni susret između visokog američkog diplomata i Wanga. Washington i Peking nastoje ublažiti napetosti oko pitanja koja uključuju trgovinske i carinske sukobe te budućnost Tajvana.

Marco Rubio i Wang Yiom rukovali su se i pozirali pred kamerama prije nego što su dva izaslanstva, okružena svojim višim pomoćnicima, sjela jedno nasuprot drugome u hotelskoj konferencijskoj dvorani u središtu Munchena. Nisu davali nikakve komentare i ignorirali su glasna pitanja novinara.

Sastanak je trajao oko sat vremena, prema riječima visokog američkog dužnosnika. Donald Trump ovaj je mjesec telefonom razgovarao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a republikanski predsjednik razgovor je opisao kao "vrlo pozitivan".

Nakon višemjesečnih trgovinskih napetosti izazvanih Trumpovim carinama, Xi i Trump postigli su okvirni trgovinski sporazum u Južnoj Koreji 30. listopada. Washington se složio da neće nametnuti 100- postotne carine na kineski uvoz, a Kina će odgoditi režim izvoznih dozvola za ključne rijetke zemlje i magnete.

Peking razmatra povećanje kupnje američke soje 

U gesti dobre volje dva mjeseca prije Trumpova posjeta Pekingu, Trump je nakon telefonskog razgovora s Xijem prošlog tjedna rekao da će Peking razmotriti povećanje kupnje soje iz Sjedinjenih Država na 20 milijuna metričkih tona u tekućoj sezoni, u odnosu na 12 milijuna metričkih tona prije.

Trump je na mreži Truth Social rekao da je njegov odnos s Xijem "iznimno dobar" i da "obojica shvaćamo koliko je važno da tako i ostane". U službenom izvješću kineske vlade navodi se da je Xi rekao: "Pridajem veliku važnost kinesko-američkim odnosima".

Ali rizik od pogoršanja bilateralnih odnosa i dalje postoji zbog Tajvana. U telefonskom razgovoru s Trumpom, Xi je rekao da je Tajvan najvažnije pitanje u odnosima Kine i SAD-a te da Washington mora s oprezom postupati s pitanjem prodaje oružja Tajvanu.

U prosincu je Trumpova administracija najavila prodaju oružja Tajvanu u vrijednosti od 11,1 milijardi dolara, što je najveći američki paket oružja za otok ikada.

Sjedinjene Države najvažniji su međunarodni podupiratelj i dobavljač oružja Tajvanu, unatoč nedostatku formalnih diplomatskih odnosa. Kina, dio čijeg teritorija čini i Tajvan, održala je ratne vježbe oko otoka krajem prosinca nakon što je objavljen najnoviji sporazum.

Teme
Američko-kineski odnosi Carine Diplomacija Kina Marco Rubio SAD Tajvan Trgovinski sporazum Wang Yiom

