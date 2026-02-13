U ovoj zemlji sada možete doktorirati bez pisanja disertacije. Evo što traže

„Praktični doktorat“ izravni je protuudar vlade. To je signal da država više nije zainteresirana za financiranje „zombi-znanosti“, istraživanja koja postoje samo kako bi ih citirala druga istraživanja. Omogućavanjem studentima da diplomiraju s mostovnim stupom ili sustavom vakuumskog zavarivanja, Ministarstvo obrazovanja u biti oduzima financijski poticaj industriji „tvornica radova“. Nove regulative već kažnjavaju takve zlouporabe, no reforma doktorata ide korak dalje uklanjanjem samog motiva. Ako možeš izgraditi stroj, ne moraš kupiti rad.