Obraćajući se golemoj masi u Varšavi u ožujku 2022., tadašnji američki predsjednik Joe Biden praktički je obećao svrgnuti Vladimira Putina: „Zaboga, ovaj čovjek ne može ostati na vlasti.” Također je tvrdio da su zapadne sankcije „pretvorile rublju u krhotine” i da se dolar u trenutku njegova govora mijenjao za 200 rubalja. To je bila izravna laž. Stvarni tečaj toga dana iznosio je 95 rubalja za dolar. Danas je manje od 80 rubalja za dolar. Prošle godine rublja je bila jedna od najuspješnijih svjetskih valuta, porasla je za 44 posto u odnosu na dolar na godišnjoj razini.