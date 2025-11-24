Oglas

Rusi dronovima udarili na Harkiv, ubijeno četvero ljudi

Hina
24. stu. 2025. 07:05
NAPAD NA HARKIV afp
Oleksandr Magula / AFP / ILUSTRACIJA

U nedjeljnim "masovnim" ruskim napadima na Harkiv, drugi po veličini ukrajinski grad, poginule su četiri osobe, a nekoliko ih je ozlijeđeno, izvijestili su ukrajinski dužnosnici.

"U tijeku je masovni napad na Harkiv", objavio je gradonačelnik Ihor Terehov na Telegramu.

Četiri su osobe poginule, izvijestio je Terehov, uključujući jednu osobu čije je tijelo pronađeno u ruševinama. Ozlijeđeno je 12 osoba, među kojima je i dvoje djece od 11 i 12 godina, rekao je regionalni guverner Oleh Sinjehubov.

U šest gradskih područja tog grada na sjeveroistoku Ukrajine zabilježeno je petnaest napada.

Harkiv se nalazi 30 kilometara od granice s Rusijom. U prvim tjednima ruske invazije grad se uspješno obranio, a otada je svakodnevna meta napada na infrastrukturu i stambene četvrti.

U južnijoj Dnipropetrovskoj regiji, u gradu Marhanetsu, u ruskim su napadima poginule dvije osobe, izvijestio je guverner te regije.

Harkiv Rat u Ukrajini Ruski napadi Ukrajina

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

