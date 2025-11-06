Rusi: Ukrajinski vojnici predali se u Pokrovsku jer su ih napustili zapovjednici

"Pripadnici Borbene skupine Centar zarobili su vojnike iz 68. zasebne lovačke brigade Ukrajine, koji su bili opkoljeni u Pokrovskom. Ukrajinski borci dragovoljno su se predali ruskoj vojsci jer su ih njihovi zapovjednici napustili i više nisu mogli izdržati pod neprekidnom paljbom topništva i bespilotnih letjelica“, navodi se u priopćenju ministarstva, a prenosi ruska državna novinska agencija TASS.