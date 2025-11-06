Rusi: Ukrajinski vojnici predali se u Pokrovsku jer su ih napustili zapovjednici

Prema ruskom Ministarstvu obrane, zarobljeni ukrajinski vojnici ispričali su da se broj ranjenih u gradu svakim danom povećavao te da im nije bilo moguće pružiti pomoć zbog nedostatka lijekova.
Oglas
Zarobljeni ukrajinski vojnici dragovoljno su se predali u Pokrovksu u Donjeckoj oblasti nakon što su ih njihovi zapovjednici napustili, priopćilo je rusko Ministarstvo obrane.
"Pripadnici Borbene skupine Centar zarobili su vojnike iz 68. zasebne lovačke brigade Ukrajine, koji su bili opkoljeni u Pokrovskom. Ukrajinski borci dragovoljno su se predali ruskoj vojsci jer su ih njihovi zapovjednici napustili i više nisu mogli izdržati pod neprekidnom paljbom topništva i bespilotnih letjelica“, navodi se u priopćenju ministarstva, a prenosi ruska državna novinska agencija TASS.
Zarobljeni ukrajinski vojnici ispričali su da se broj ranjenih u gradu svakim danom povećavao te da im nije bilo moguće pružiti pomoć zbog nedostatka lijekova, dodali su ruski vojni dužnosnici.
Jedan od ukrajinskih zarobljenika, Gennadij Černadčuk, rekao je da se predao iz očaja jer je sedam dana bez hrane. Njegov suborac, Jurij Dovganjuk, priznao je da je predaja bila jedini način da preživi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas