Rusija prije 12 dana objavila da je zauzela Siversk. Sada to i Ukrajina priznaje

Rusija je objavila da su njezini vojnici zauzeli grad još 11. prosinca, a sada su to potvrdili i Ukrajinci. Do pada Siverska, što dovodi ruske snage bliže Slovjansku, 30 kilometara prema zapadu, došlo je u vrijeme dok je Kijev pod američkim pritiskom da ubrzano ispregovara mir u gotovo četverogodišnjem ratu.