Donbas

Ruski zapovjednici Putinu: "Pripadnici 3. armije oslobodili su Siversk"

author
N1 Info
|
11. pro. 2025. 19:26
screenshot siversk
X

Predsjednik Vladimir Putin zahvalio je u četvrtak ruskoj vojsci nakon što su mu zapovjednici rekli da su njihove snage preuzele potpunu kontrolu nad gradom Siverskom u istočnoj Ukrajini, dugogodišnjom metom Moskve.

Ukrajina se nije odmah oglasila, a Reuters nije mogao neovisno provjeriti tvrdnju s bojišta.

Zapovjednici su Putinu rekli da je zauzimanje Siverska, grada s više od 10.000 stanovnika prije rata u regiji Donjeck, korak prema preuzimanju Slavjanska, jednog od dvaju najvećih gradova u Donjecku koji su još uvijek pod ukrajinskom kontrolom.

Rekli su mu da je Ukrajina pokušala braniti Siversk, koji Rusi nazivaju Seversk, raznim rovovima i utvrdama, te da ga je ruska vojska porazila presijecanjem njegovih logističkih pravaca, nadilaženjem ukrajinskih postrojbi i ciljanim napadima.

“Razumijemo da je neprijatelj, stvarajući ovo utvrđeno područje u regiji Seversk i u samom gradu, očekivao da ćemo se zaglibiti u jurišu na ovaj grad, te tako usporiti naše napredovanje”, rekao je Vladimir Putin zapovjednicima.

“Neprijatelj nije uspio. Ali vi ste uspjeli u svemu što ste planirali i što ste naumili. Čestitam.”

Teme
Donbas Donjecka oblast Rusija Siversk Ukrajina rat u Ukrajini ruska vojska

