Trumpov saveznik zaprijetio: Ako Putin odbije mirovni sporazum, moramo ići do kraja
Američki republikanski senator Lindsey Graham, blizak saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, poručio je da bi Sjedinjene Države trebale znatno pojačati pritisak na Rusiju ako Vladimir Putin odbije prihvatiti ponuđeni mirovni sporazum. Kao jednu od mogućih mjera naveo je i isporuku krstarećih raketa Tomahawk Ukrajini.
Prema njegovom mišljenju, dosadašnja diplomacija Moskvi uglavnom služi za kupovanje vremena i nastavak vojnih operacija na terenu.
U razgovoru za NBC-jevu emisiju "Meet the Press", Graham je iznio niz konkretnih prijedloga koje bi, po njegovu uvjerenju, Trumpova administracija trebala provesti u slučaju da Kremlj ponovno odbije kompromis. Među njima je potpisivanje zakona koji ima potporu 85 senatora, a kojim bi se uvele carine državama poput Kine zbog kupnje ruske nafte po sniženim cijenama. Također je pozvao da se Rusija proglasi državom sponzorom terorizma zbog, kako tvrdi, otmice oko 20.000 ukrajinske djece, kao i da se zaplijene brodovi koji prevoze rusku naftu pod sankcijama, po uzoru na američke poteze prema Venezueli.
"Ako kaže ne, išao bih do kraja"
Graham smatra da SAD mora radikalno promijeniti pravila igre ako Putin ponovno odbije dogovor. To bi, po njemu, uključivalo i slanje raketa Tomahawk Ukrajini, kako bi mogla gađati pogone za proizvodnju dronova i projektila na teritoriju Rusije.
"Ako kaže ne, išao bih do kraja", rekao je Graham, dodavši da će Putin, bez snažnijeg pritiska, nastaviti silom osvajati Donbas.
Njegove izjave dolaze u trenutku kada su ukrajinski i američki dužnosnici u subotu na Floridi završili novu rundu mirovnih razgovora. Ti sastanci dio su šireg napora Washingtona da se oblikuje konačni mirovni okvir, a uslijedili su nakon prethodnih razgovora između Ukrajine i SAD-a 19. prosinca te američko-ruskih sastanaka 20. prosinca u Miamiju. Još jedan američko-ruski sastanak bio je planiran i za 21. prosinca.
Šef ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Rustem Umerov, koji je predvodio izaslanstvo iz Kijeva, ocijenio je razgovore pozitivnima. U objavi je naveo da je ukrajinska delegacija tijekom tri dana na Floridi održala niz konstruktivnih i produktivnih sastanaka s američkim i europskim partnerima te ponovio da Ukrajina ostaje potpuno predana postizanju pravednog i trajnog mira. Razgovori su bili usmjereni na revidirani mirovni plan od 20 točaka, moguća sigurnosna jamstva te dugoročne gospodarske mjere.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naglasio je da svi dogovoreni koraci moraju biti provedivi.
"Svaka ključna mjera za mir, sigurnost i obnovu mora biti realna", poručio je nakon razgovora s Umerovom.
Tomahawk rakete su spremne
Grahamovi istupi ponovno su otvorili raspravu koja se vodila i ranije ove jeseni. Predsjednik Trump je 2. studenoga izjavio da ne planira Ukrajini isporučiti rakete Tomahawk.
"Ne, zasad ne... stvari se mogu promijeniti, ali trenutačno to ne planiram", rekao je tada.
Istodobno, iz Pentagona su poručili da SAD raspolaže dovoljnim zalihama tih projektila ako se donese politička odluka o njihovu transferu. Tomahawk rakete, s dometom između 1600 i 2500 kilometara, omogućile bi Ukrajini napade na vojne ciljeve duboko unutar ruskog teritorija, potez za koji je Putin ranije upozorio da bi značio novu fazu eskalacije.
