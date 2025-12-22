Trumpov saveznik zaprijetio: Ako Putin odbije mirovni sporazum, moramo ići do kraja

U razgovoru za NBC-jevu emisiju "Meet the Press", Graham je iznio niz konkretnih prijedloga koje bi, po njegovu uvjerenju, Trumpova administracija trebala provesti u slučaju da Kremlj ponovno odbije kompromis. Među njima je potpisivanje zakona koji ima potporu 85 senatora, a kojim bi se uvele carine državama poput Kine zbog kupnje ruske nafte po sniženim cijenama. Također je pozvao da se Rusija proglasi državom sponzorom terorizma zbog, kako tvrdi, otmice oko 20.000 ukrajinske djece, kao i da se zaplijene brodovi koji prevoze rusku naftu pod sankcijama, po uzoru na američke poteze prema Venezueli.