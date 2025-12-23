Oglas

udar nakon pregovora

Rusija je upravo pokrenula zračni napad na Kijev

Hina
23. pro. 2025. 06:35
An explosion of a Russian drone in the sky over the city during a Russian missile and drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine November 25, 2025. REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich

Rusija je u utorak rano ujutro pokrenula zračni napad na Kijev, izvijestila je  ukrajinska vojska, samo nekoliko dana nakon što je u nedjelju završila runda mirovnih pregovora u Miamiju pod vodstvom SAD-a.

"Snage protuzračne obrane rade na uklanjanju prijetnje na nebu iznad glavnog grada“, rekla je kijevska vojna uprava na Telegramu, pozivajući stanovnike da ostanu u skloništima dok se ne da znak za prestanak opasnosti.

Dužnosnici nisu odmah izvijestili o žrtvama ili šteti niti su poznati razmjeri napada.

Razgovori tijekom vikenda u Miamiju okupili su američke dužnosnike s ukrajinskim i europskim delegacijama, uz odvojene kontakte s ruskim predstavnicima, dok je Washington testirao postoji li prostor za rješenje kojim bi se okončala ruska agresija na Ukrajinu.

Teme
Kijev Ruski napadi Zračna uzbuna

