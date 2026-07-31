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Rusija pod udarom: Gore rafinerije i veliko skladište
Ukrajinski dronovi tijekom noći navodno su napali skladište najvećeg ruskog internetskog trgovca Wildberries te dvije rafinerije nafte u Volgogradskoj oblasti i Krasnodarskom kraju.
Ruske vlasti potvrdile su velik napad na Volgograd i objavile da je ozlijeđeno petero ljudi, ali nisu navele koji su objekti pogođeni. Ukrajinske vlasti zasad nisu komentirale napad.
Ukrainian attack drones hit another Russian Wildberries e-commerce distribution center in the city of Volgograd this morning, setting the facility ablaze. pic.twitter.com/amRUw4ouCN— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 31, 2026
Neovisni kanal Exilenova objavio je da je pogođen distribucijski centar Wildberriesa u Volgogradu, logistički kompleks površine oko 44.000 četvornih metara koji opslužuje širu regiju.
Navode nije bilo moguće neovisno potvrditi, prenosiIndex.
Navodno pogođena jedna od najvećih ruskih rafinerija
Isti izvor tvrdi da je napadnuta rafinerija Lukoil-Volgogradneftepererabotka, jedna od najvećih u Rusiji.
Postrojenje proizvodi benzin, dizel, avionsko gorivo i druge naftne derivate. Još nije poznato kolika je šteta ni je li napad utjecao na proizvodnju.
Guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov rekao je da su nakon masovnog napada izbili požari u jednom industrijskom postrojenju i skladišnom kompleksu. Nije otkrio nazive pogođenih objekata.
Drone attack on Russia: oil refineries and Wildberries warehouses are on fire.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 31, 2026
▪️ In Volgograd, the Lukoil-Volgogradneftepererabotka oil refinery and a Wildberries logistics center are burning.
▪️ In Kaspiysk, Dagestan, residents report drone attacks and explosions in the port… pic.twitter.com/lsm2ghOt2f
Prema njegovim riječima, ozlijeđeno je petero ljudi.
Požar i u rafineriji u Tuapseu
Požar je tijekom noći prijavljen i u rafineriji u crnomorskom gradu Tuapseu, u ruskom Krasnodarskom kraju. Nije odmah bilo jasno što ga je izazvalo.
Rafinerija u Tuapseu posljednjih je mjeseci više puta bila meta ukrajinskih dronova. Ukrajina sustavno napada rusku naftnu infrastrukturu kako bi smanjila prihode kojima Moskva financira rat i otežala opskrbu ruske vojske gorivom.
Wildberries sve češće meta napada
Napad na Volgograd bio bi najnoviji u nizu udara na skladišta Wildberriesa, najvećeg ruskog internetskog trgovca, koji drži gotovo polovicu ruskog tržišta internetske prodaje.
Od sredine srpnja pogođeno je najmanje osam njegovih logističkih objekata, a u prvim napadima poginulo je osmero radnika. Kompanija je objavila da su napadi zahvatili više od deset posto njezinih logističkih kapaciteta.
Ukrajina tvrdi da se skladišta koriste i za opskrbu ruske vojske. Na platformi Wildberriesa prodaju se pancirke, radiouređaji, optički kabeli i druga roba koja može imati vojnu primjenu.
Kompanija je nakon posljednjih napada iz rezultata pretraživanja navodno uklonila proizvode povezane s izrazom "sve za specijalnu vojnu operaciju", kako Kremlj naziva invaziju na Ukrajinu.
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