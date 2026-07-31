Oglas

novi napadui

Rusija pod udarom: Gore rafinerije i veliko skladište

author
N1 Info
|
31. srp. 2026. 06:33
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
eksplozija
X

Ukrajinski dronovi tijekom noći navodno su napali skladište najvećeg ruskog internetskog trgovca Wildberries te dvije rafinerije nafte u Volgogradskoj oblasti i Krasnodarskom kraju.

Oglas

Ruske vlasti potvrdile su velik napad na Volgograd i objavile da je ozlijeđeno petero ljudi, ali nisu navele koji su objekti pogođeni. Ukrajinske vlasti zasad nisu komentirale napad.

Neovisni kanal Exilenova objavio je da je pogođen distribucijski centar Wildberriesa u Volgogradu, logistički kompleks površine oko 44.000 četvornih metara koji opslužuje širu regiju.

Navode nije bilo moguće neovisno potvrditi, prenosiIndex.

Navodno pogođena jedna od najvećih ruskih rafinerija

Isti izvor tvrdi da je napadnuta rafinerija Lukoil-Volgogradneftepererabotka, jedna od najvećih u Rusiji.

Postrojenje proizvodi benzin, dizel, avionsko gorivo i druge naftne derivate. Još nije poznato kolika je šteta ni je li napad utjecao na proizvodnju.

Guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov rekao je da su nakon masovnog napada izbili požari u jednom industrijskom postrojenju i skladišnom kompleksu. Nije otkrio nazive pogođenih objekata.

Prema njegovim riječima, ozlijeđeno je petero ljudi.

Požar i u rafineriji u Tuapseu

Požar je tijekom noći prijavljen i u rafineriji u crnomorskom gradu Tuapseu, u ruskom Krasnodarskom kraju. Nije odmah bilo jasno što ga je izazvalo.

Rafinerija u Tuapseu posljednjih je mjeseci više puta bila meta ukrajinskih dronova. Ukrajina sustavno napada rusku naftnu infrastrukturu kako bi smanjila prihode kojima Moskva financira rat i otežala opskrbu ruske vojske gorivom. 

Wildberries sve češće meta napada

Napad na Volgograd bio bi najnoviji u nizu udara na skladišta Wildberriesa, najvećeg ruskog internetskog trgovca, koji drži gotovo polovicu ruskog tržišta internetske prodaje.

Od sredine srpnja pogođeno je najmanje osam njegovih logističkih objekata, a u prvim napadima poginulo je osmero radnika. Kompanija je objavila da su napadi zahvatili više od deset posto njezinih logističkih kapaciteta. 

Ukrajina tvrdi da se skladišta koriste i za opskrbu ruske vojske. Na platformi Wildberriesa prodaju se pancirke, radiouređaji, optički kabeli i druga roba koja može imati vojnu primjenu.

Kompanija je nakon posljednjih napada iz rezultata pretraživanja navodno uklonila proizvode povezane s izrazom "sve za specijalnu vojnu operaciju", kako Kremlj naziva invaziju na Ukrajinu.

Teme
rafinerije nafte ruska infrastruktura ukrajinski napadi volgograd wildberries

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ