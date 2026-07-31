Crveni meteoalarm zbog vrućine diljem zemlje: Temperature rastu do 40 °C

U nastavku dana i dalje očekujemo sunčano i jako vruće ljetno vrijeme. Puhat će slab, u Slavoniji do umjeren jugoistočni vjetar. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura koja će tijekom dana okrenuti na jugozapadni, a na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka će poslijepodne biti uglavnom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora je između 25 i 27°C, a slično se drži i temperatura naših nizinskih rijeka. One krške su ipak nešto hladnije pa se u Zrmanji i Neretvi temperatura vode poslijepodne kreće oko 19 do 20 Celzijevih stupnjeva.