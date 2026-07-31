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VREMENSKA PROGNOZA

Crveni meteoalarm zbog vrućine diljem zemlje: Temperature rastu do 40 °C

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N1 Info
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31. srp. 2026. 06:57
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ljeto, vrućina, termometar, toplinski val
N1/Dinko Jurčić

Posljednje srpanjsko jutro svanulo je vedro i mirno, na kopnu uz temperaturu između 16 i 22°C, u gorskim kotlinama malo nižu, dok se duž obale temperatura držala većinom između 22 i 27, a Baška na otoku Krku je u 5 sati jutros imala čak 32 Celzijeva stupnja.

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U nastavku dana i dalje očekujemo sunčano i jako vruće ljetno vrijeme. Puhat će slab, u Slavoniji do umjeren jugoistočni vjetar. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura koja će tijekom dana okrenuti na jugozapadni, a na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka će poslijepodne biti uglavnom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora je između 25 i 27°C, a slično se drži i temperatura naših nizinskih rijeka. One krške su ipak nešto hladnije pa se u Zrmanji i Neretvi temperatura vode poslijepodne kreće oko 19 do 20 Celzijevih stupnjeva.

I za vikend u cijeloj Hrvatskoj ostaje suho i sunčano ljetno vrijeme pa će temperatura zraka biti još stupanj-dva viša. Dnevna temperatura će se kretati između 34 i čak 40 Celzijevih stupnjeva koliko bi se moglo mjeriti na krajnjem istoku Hrvatske i u unutrašnjosti Dalmacije.

Zbog vrućine Državni hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na veliku i vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.

To upozorenje već je danas crveno za riječko i dubrovačko područje, a od sutra i za splitsko i zagrebačko područje.

Za sljedeće dane izdani su narančasti i crveni meteoalarm zbog vrućine.

Stoga u narednim danima smanjimo fizičke napore te izbjegavajmo duži boravak na suncu između 10 i 17 sati. Savjetuje se jesti laganiju hranu, uzimati više tekućine i dnevne aktivnosti obavljati ujutro i navečer. Vrućina će se vjerojatno nastaviti i veći dio sljedećeg tjedna tako da zasad nema nekog konkretnog osvježenja na vidiku.

Teme
vremenska prognoza

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