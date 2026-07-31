Lav ubio lavicu u zagrebačkom ZOO-u. Ravnatelj: Napad je vidjelo 50-ak ljudi, naš tim reagirao je u dvije minute

"Nama nastambe jesu odgovarajuće, ali mi želimo biti bolji od toga. Naravno, standardi se mijenjaju. Problem je u tome što mi ljudi često to gledamo iz ljudske perspektive. Ovakav jedan sukob lavova je nešto što je među lavovima normalno i što se događa u prirodi. Mužjak lava nema grivu da bi bio lijep, nego zato da ga štiti u tim nekim njihovim koškanjima. Po meni je bitno naglasiti da možda iz ljudske perspektive ovo izgleda kao nešto izuzetno brutalno. U kontekstu lavova to i nije toliko brutalno. To je jedna stvar, a druga stvar je ta što se mi konstantno unapređujemo, kao što unapređujemo i znanja o životinjama i sve ostalo. Možda će ovaj primjer i njegovo rasvjetljavanje danas-sutra dovesti do nekih boljih situacija u budućnosti", rekao je ravnatelj za RTL Direkt.