"Gaza neće biti meta napada"
Trump objavio veliku prekretnicu: "Hamas pristao razoružati Gazu"
Predsjednik SAD-a Donald Trump u četvrtak je u objavi na društvenim mrežama objavio da je postignut sporazum o "potpunom razoružanju Hamasa i svih ostalih naoružanih skupina u Gazi", u sklopu mirovnog plana predstavljenog prošle godine.
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"Ovaj sporazum ključan je korak prema tome da Gazom napokon upravlja nova palestinska vlada koja će blisko surađivati s Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu", napisao je Trump, misleći na novoosnovanu multinacionalnu organizaciju uspostavljenu u okviru mirovnog plana od 20 točaka kojim su okončane aktivne borbe u Gazi, javlja ABC news.
"Istodobno će Izrael dobiti sigurnost koju zaslužuje, a Gaza više neće služiti kao baza za terorističke napade", dodao je Trump.
U prvim informacijama nije objavljeno mnogo pojedinosti o sporazumu o razoružanju, a izraelske vlasti i Hamas zasad se nisu službeno oglasili o predsjednikovoj objavi.
U priopćenju Odbora za mir navodi se da je Hamas "prihvatio detaljnu mapu puta za provedbu sljedećih faza primirja u Gazi", što je rezultat višemjesečnih pregovora.
"Mapa puta predstavlja povijesni iskorak. Prvi put Hamas se službeno obvezao na provediv plan kojim će se odreći cjelokupnog naoružanja, nakon čega će uslijediti izraelsko povlačenje iz Gaze", stoji u priopćenju.
Trump je u svojoj objavi sporazum nazvao "velikom prekretnicom" u provedbi mirovnog plana od 20 točaka te poručio da će se provoditi u fazama.
"Kako bude završavalo razoružanje, izraelske snage će se povlačiti, a Međunarodne stabilizacijske snage zajedno s novim palestinskim policijskim snagama preuzet će odgovornost za sigurnost Gaze, njezinih stanovnika i susjeda", napisao je.
Dodao je i da će, prema ovom sporazumu, "Gaza napokon biti u rukama nove palestinske vlade koja služi svom narodu."
Trump je u objavi zahvalio posrednicima u pregovorima, među kojima su Egipat, Katar i Turska.
Mirovni plan od 20 točaka, predstavljen prošle jeseni, doveo je do prekida vatre između Izraela i Hamasa te razmjene izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika.
Rat između Izraela i Hamasa započeo je nakon što je Hamas 7. listopada 2023. izveo iznenadni teroristički napad na Izrael u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi. U ratu koji je uslijedio poginulo je više od 70.000 Palestinaca, prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi kojim upravlja Hamas. Sukob je također izazvao tešku humanitarnu krizu.
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