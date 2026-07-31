Trump objavio veliku prekretnicu: "Hamas pristao razoružati Gazu"

"Ovaj sporazum ključan je korak prema tome da Gazom napokon upravlja nova palestinska vlada koja će blisko surađivati s Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu", napisao je Trump, misleći na novoosnovanu multinacionalnu organizaciju uspostavljenu u okviru mirovnog plana od 20 točaka kojim su okončane aktivne borbe u Gazi, javlja ABC news.