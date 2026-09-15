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NASTAVAK NAPADA

Rusija pogodila benzinsku postaju i skladišta u Kijevu

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Hina
|
15. ruj. 2026. 08:10
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napad na Kijev
AFP / SERGEI SUPINSKY

Dron je rano ujutro pogodio benzinsku postaju u ukrajinskoj prijestolnici Kijevu, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko, samo dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da su se Ukrajina i Rusija dogovorile da međusobno neće napadati energetsku infrastrukturu.

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U napadu je ozlijeđena jedna osoba, a pogođena su i skladišta u drugom dijelu grada, objavio je Kličko na Telegramu. Reutersov svjedok čuo je eksploziju u Kijevu.

Rusija je u posljednje vrijeme počela napadati benzinske postaje u Kijevu, proširujući tako raspon svojih ciljeva. Prema podacima ukrajinskih vlasti, tijekom posljednjih nekoliko mjeseci Rusija je pogodila oko 300 benzinskih postaja, uglavnom na područjima uz bojišnicu ili u njihovoj blizini.

Dok je Moskva napadala Ukrajinu, susjedna Poljska nakratko je aktivirala vojno zrakoplovstvo kao preventivnu mjeru, priopćile su poljske oružane snage na X-u, naknadno dodavši da nije bilo povrede poljskog zračnog prostora.

Vojni dronovi koji zalutaju u zračni prostor zemalja susjednih Ukrajini i Rusiji pojačali su zabrinutost da bi se ruski rat protiv Ukrajine mogao preliti preko granica NATO-a. U Litvi je borbeni zrakoplov NATO-a rano u utorak oborio dron, priopćio je litavski Nacionalni centar za upravljanje krizama, nakon što je prethodno izdano upozorenje zbog drona u glavnom gradu Vilniusu i okolnoj regiji.

U Rusiji, koja je 2022. pokrenula invaziju na Ukrajinu, ukrajinski raketni napad oštetio je, među ostalim objektima, skladište internetske trgovine Ozon u južnom lučkom gradu Taganrogu, objavio je regionalni guverner na Telegramu.

U zasebnom napadu dronom pogođeno je industrijsko postrojenje u Samarskoj oblasti na Volgi, objavio je guverner Vjačeslav Fedoriščev, ne navodeći o kojem je objektu riječ. U toj se regiji nalazi nekoliko velikih rafinerija nafte. Reuters nije zasad mogao neovisno potvrditi te navode.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da je Kijev spreman podržati američki prijedlog o rusko-ukrajinskom prekidu napada na energetske objekte, ali samo ako Washington može zajamčiti da je Moskva doista spremna okončati rat protiv Ukrajine.

Teme
kijev rusija vladimir putin volodimir zelenski

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