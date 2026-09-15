Rusija pogodila benzinsku postaju i skladišta u Kijevu

Vojni dronovi koji zalutaju u zračni prostor zemalja susjednih Ukrajini i Rusiji pojačali su zabrinutost da bi se ruski rat protiv Ukrajine mogao preliti preko granica NATO-a. U Litvi je borbeni zrakoplov NATO-a rano u utorak oborio dron, priopćio je litavski Nacionalni centar za upravljanje krizama, nakon što je prethodno izdano upozorenje zbog drona u glavnom gradu Vilniusu i okolnoj regiji.