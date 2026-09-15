ProPublica: Putinov oligarh pomogao financirati vjenčanje Trumpovog sina na Bahamima

ProPublica navodi da je riječ o Umaru Kremljevu, predsjedniku Međunarodnog boksačkog saveza (IBA), za kojeg se tvrdi da održava dobre odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Prema pisanju portala, Kremljev je za proslavu na Bahamima platio stotine tisuća dolara. Sam najam privatnog otoka navodno je stajao oko 100.000 dolara po noći, dok je vatromet koštao oko 70.000 dolara.