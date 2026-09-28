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vojni proračun za 2027.

Rusija snažno povećava izdvajanja za obranu

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Hina
|
28. ruj. 2026. 20:45
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Russia's President Vladimir Putin looks on during the opening ceremony of the Beijing 2022 Winter Olympic Games, at the National Stadium, known as the Bird's Nest, in Beijing, on February 4, 2022. (Photo by WANG Zhao / AFP)
WANG Zhao / AFP / WANG ZHAO

Rusija planira potrošiti 17,1 bilijun rubalja (202,58 milijardi američkih dolara) na obranu u 2027., što je oko 27 posto više od prvotno predviđenih 13,5 bilijuna rubalja i najviši iznos od početka rata u Ukrajini 2022., pokazuju vladini dokumenti u koje je Reuters u ponedjeljak imao uvid.

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Ukupni obrambeni rashodi iznosit će 50 bilijuna rubalja u sljedeće tri godine, prema dokumentima.

U 2026. vlada je planirala potrošiti 12,1 bilijun rubalja na obranu, no stvarni je iznos tajna i neće biti objavljen. Dio vojnih rashoda može biti i u drugim dijelovima proračuna.

Dokumenti usto pokazuju da je vlada povećala procjenu proračunskog manjka za 2026. na 3,2 posto bruto domaćeg proizvoda s ranije predviđenih 1,6 posto BDP-a. Proračunski rashodi u 2026. porast će za 13,2 posto na 48,6 bilijuna rubalja ili 20,9 posto BDP-a.

Očekuje se da će vlada podnijeti nacrt proračuna parlamentu do 1. listopada.

Prošloga tjedna najavila je planove za nova povećanja poreza u 2027. godini kako bi financirala rastući manjak. Dokumenti pokazuju da bi novi porez na izvanrednu dobit rudarskih i metalurških tvrtki trebao donijeti oko 200 milijardi rubalja godišnje.

Isto tako, dokumenti pokazuju da će u 2026. godini vlada povećati plan neto zaduživanja za 26 posto na pet bilijuna rubalja te utrošiti 459 milijardi rubalja – oko 11 posto likvidnog dijela svojeg Fonda nacionalnog blagostanja – kako bi smanjila manjak. Ujedno je smanjila procjenu prihoda od nafte i plina za 2026. na 7,6 bilijuna rubalja s ranijih 8,9 bilijuna rubalja.

Prema dokumentima, državni bi dug trebao porasti na 21,7 posto BDP-a u 2027. s 19,9 posto BDP-a u 2026. godini, što je iznad razine od 20 posto koju vlasti smatraju sigurnom. Ukupno zaduživanje u 2027. godini porast će za 43 posto na 7,7 bilijuna rubalja.

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Teme
rusija vojni proračun za 2027.

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