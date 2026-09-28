Rusija snažno povećava izdvajanja za obranu

Isto tako, dokumenti pokazuju da će u 2026. godini vlada povećati plan neto zaduživanja za 26 posto na pet bilijuna rubalja te utrošiti 459 milijardi rubalja – oko 11 posto likvidnog dijela svojeg Fonda nacionalnog blagostanja – kako bi smanjila manjak. Ujedno je smanjila procjenu prihoda od nafte i plina za 2026. na 7,6 bilijuna rubalja s ranijih 8,9 bilijuna rubalja.