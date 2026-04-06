STRATEŠKE RAKETNE SNAGE

Ruske vojne vježbe u Sibiru: Prikriveno premještane interkontinetalne balističke rakete

Hina
06. tra. 2026. 21:42
Russian Defence Ministry via REUTERS

Ruske strateške raketne snage izvele su vojne vježbe u Sibiru koje su uključivale prikriveno premještanje interkontinentalnih balističkih raketa Jars, sposobnih za nošenje nuklearnih bojevih glava, objavilo je ministarstvo obrane u četvrtak.

Vojnici su uvježbavali niz aktivnosti, uključujući upotrebu kamuflaže i prikrivanje kako bi se maskiralo kretanje kopnenih projektila, priopćilo je ministarstvo. 

Također su uvježbavali reagiranje na simulirane neprijateljske napade i suprotstavljanje oružju za zračne napade. Ministarstvo nije izvijestilo o lansiranjima raketa.

Rusija redovito održava vježbe svojih strateških nuklearnih snaga da bi testirala njihovu borbenu spremnost i poslala signale upozorenja Zapadu u vrijeme velokih napetosti s protivnicima u NATO-u zbog rata u Ukrajini, piše Reuters. 

