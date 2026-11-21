govorio o ruskoj taktici
Zelenski zaprijetio Putinu: Krimski most neće opstati
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin mora shvatiti da Krimski most neće ostati stajati te upozorio da Rusija sve češće izvodi dvostruke napade na iste ciljeve, u intervjuu za NBC News.
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Dana 17. studenoga dio Krimskog mosta, koji je za Moskvu od velike važnosti i povezuje okupirani Krim s Rusijom, urušio se nakon ukrajinskog napada projektilom Flamingo.
Posljednjih tjedana Rusija je gađala ključne mostove u Kijevu, uključujući i tijekom masovnog napada balističkim projektilima u noći na 20. studenoga, u kojem su oštećena tri mosta, a u ukrajinskoj prijestolnici poginulo je sedam osoba.
„Zato ćemo odgovoriti na njegove napade na naše mostove, a on mora shvatiti da taj most ionako neće opstati”, rekao je Zelenski, piše Kyiv Independent.
Upozorio je i da Rusija sve češće izvodi dvostruke napade na iste ciljeve, pa čak i trostruke, kako bi „ubila što više ljudi”.
„Nova ruska taktika, koja se sve češće primjenjuje, uključuje takozvane dvostruke napade, pri čemu Rusi najprije pogode određeni cilj – zgradu, školu, bolnicu ili vojni objekt. Zatim, kada na mjesto napada stignu pripadnici hitnih službi, novinari i drugi ljudi koji pokušavaju pomoći i spasiti unesrećene, napadaju drugi, pa i treći put”, rekao je Zelenski.
Kasno navečer 20. studenoga u ruskom napadu balističkim projektilima na grad Krivi Rih na jugu Ukrajine poginuli su sedmogodišnji dječak i 20-godišnja djelatnica hitne medicinske pomoći, dok su još 42 osobe ozlijeđene.
Dva ruska balistička projektila najprije su pogodila parkiralište restorana u središtu Krivog Riha. Ruski dronovi Shahed potom su ponovno pogodili isto mjesto u dvostrukom napadu, „namjerno ciljajući spasioce, medicinsko osoblje i komunalne radnike”, izjavio je Oleksandr Vilkul, čelnik Vijeća za obranu Krivog Riha.
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