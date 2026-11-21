„Nova ruska taktika, koja se sve češće primjenjuje, uključuje takozvane dvostruke napade, pri čemu Rusi najprije pogode određeni cilj – zgradu, školu, bolnicu ili vojni objekt. Zatim, kada na mjesto napada stignu pripadnici hitnih službi, novinari i drugi ljudi koji pokušavaju pomoći i spasiti unesrećene, napadaju drugi, pa i treći put”, rekao je Zelenski.