Ruski general ubijen u eksploziji automobila-bombe

Ruski general poginuo je u ponedjeljak ujutro u eksploziji automobila na jugu Moskve, objavio je ruski Istražni odbor te dodao da istražuje umiješanost Ukrajine.
Kijev pod optužbama
Eksplozivna naprava postavljena je ispod automobila i detonirana, rekli su istražitelji.
General-pukovnik Fanil Sarvarov, šef odjela za operativnu obuku u Glavnom stožeru, "podlegao je ozljedama", navodi se u priopćenju Odbora.
Otvorena je istraga za "ubojstvo" i "trgovinu eksplozivom", prema istom izvoru.
Navode da je jedan od tragova koji se istražuju "povezan s ukrajinskim specijalnim službama".
Ruski general ubijen je u ponedjeljak ujutro u Ulici Jaseneva na jugu Moskve.
A car belonging to Major General was reportedly blown up in Moscow
Fanil Sarvarov serves as head of the Operational Training Directorate of the Russian Armed Forces and took part in the war in Ukraine.
Tko je do sada stradao?
Od početka ruske ofenzive protiv Ukrajine u veljači 2022., Kijev je više puta optužen za izvođenje ciljanih napada na osobe i vojne dužnosnike u Rusiji te na područjima Ukrajine pod okupacijom Moskve.
U kolovozu 2022. godine, u eksploziji bombe postavljene na automobil ubijena je Daria Dugina, kći ultranacionalista Aleksandra Dugina. Ruski vojni bloger Maksim Fomin poginuo je u travnju 2023. kad je eksplodirala statua u kafiću u Sankt Peterburgu.
Prije pola godine je general Jaroslav Moskalik, zamjenik načelnika Glavne operativne uprave Glavnog stožera ruskih oružanih snaga, poginuo u eksploziji automobila u blizini Moskve.
Zapovjednik ruskih snaga za radiološku, kemijsku i biološku obranu, Igor Kirillov, poginuo je u prosincu 2024. godine u eksploziji električnog romobila u Moskvi, a odgovornost za atentat preuzela je ukrajinska sigurnosna služba (SBU).
