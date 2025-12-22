Oglas

atentat u moskvi

Ruski general ubijen u eksploziji automobila-bombe

author
Hina
|
22. pro. 2025. 08:43
NEXTA
NEXTA

Ruski general poginuo je u ponedjeljak ujutro u eksploziji automobila na jugu Moskve, objavio je ruski Istražni odbor te dodao da istražuje umiješanost Ukrajine.

Kijev pod optužbama

Eksplozivna naprava postavljena je ispod automobila i detonirana, rekli su istražitelji. 

General-pukovnik Fanil Sarvarov, šef odjela za operativnu obuku u Glavnom stožeru, "podlegao je ozljedama", navodi se u priopćenju Odbora.

Otvorena je istraga za "ubojstvo" i "trgovinu eksplozivom", prema istom izvoru. 

Navode da je jedan od tragova koji se istražuju "povezan s ukrajinskim specijalnim službama".

Ruski general ubijen je u ponedjeljak ujutro u Ulici Jaseneva na jugu Moskve.

Tko je do sada stradao?

Od početka ruske ofenzive protiv Ukrajine u veljači 2022., Kijev je više puta optužen za izvođenje ciljanih napada na osobe i vojne dužnosnike u Rusiji te na područjima Ukrajine pod okupacijom Moskve. 

U kolovozu 2022. godine, u eksploziji bombe postavljene na automobil ubijena je Daria Dugina, kći ultranacionalista Aleksandra Dugina. Ruski vojni bloger Maksim Fomin poginuo je u travnju 2023. kad je eksplodirala statua u kafiću u Sankt Peterburgu.

Prije pola godine je general Jaroslav Moskalik, zamjenik načelnika Glavne operativne uprave Glavnog stožera ruskih oružanih snaga, poginuo u eksploziji automobila u blizini Moskve.

Zapovjednik ruskih snaga za radiološku, kemijsku i biološku obranu, Igor Kirillov, poginuo je u prosincu 2024. godine u eksploziji električnog romobila u Moskvi, a odgovornost za atentat preuzela je ukrajinska sigurnosna služba (SBU).

Teme
Bomba pod vozilom Eksplozija u Moskvi Fanil Sarvarov Ruske oružane snage Ubijen ruski general

