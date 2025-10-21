Ruski milijarder nudi otkupiti ukradeni nakit i vratiti ga u Louvre: "Naravno, mislim na onaj u Abu Dhabiju"

Suosnivač aplikacije Telegram i ruski milijarder Pavel Durov ponudio je otkup kraljevskog nakita ukradenog iz Louvrea.
"Rado bih ga donirao natrag muzeju", napisao je na platformi X.
No, mislio je na Louvre u Abu Dhabiju, ne u Francuskoj.
"Rado bih kupio ukradeni nakit i donirao ga natrag Louvreu. Mislim, Louvreu Abu Dhabi, naravno; nitko ne krade iz Louvrea Abu Dhabi", dodatno je pojasnio Durov, koji posljednjih godina živi u Dubaiju.
Happy to buy the stolen jewelry and donate it back to the Louvre. I mean Louvre Abu Dhabi, of course; no one steals from Louvre Abu Dhabi.— Pavel Durov (@durov) October 20, 2025
Muzej Louvre Abu Dhabi otvoren je 2017. na otoku Saadiyat kao rezultat kulturnog partnerstva Francuske i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Durov u istoj objavi nije propustio priliku kritizirati francusku vladu, naglasivši da ga pljačka u Parizu uopće ne iznenađuje.
"To je još jedan tužan znak propadanja nekada velike zemlje, gdje je vlada usavršila umijeće odvraćanja ljudi fantomskim prijetnjama umjesto suočavanja sa stvarnima", poručio je.
Ovo nije prvi put da se Durov sukobio s francuskim vlastima. Ranije ih je optuživao da pokušavaju nametnuti političku cenzuru na Telegramu. Prošle godine je nakratko priveden u pariškoj zračnoj luci zbog optužbi da nije uklonio nezakonit sadržaj sa svoje platforme, nakon čega je pušten uz jamčevinu.
