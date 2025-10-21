Ruski milijarder nudi otkupiti ukradeni nakit i vratiti ga u Louvre: "Naravno, mislim na onaj u Abu Dhabiju"

Ovo nije prvi put da se Durov sukobio s francuskim vlastima. Ranije ih je optuživao da pokušavaju nametnuti političku cenzuru na Telegramu. Prošle godine je nakratko priveden u pariškoj zračnoj luci zbog optužbi da nije uklonio nezakonit sadržaj sa svoje platforme, nakon čega je pušten uz jamčevinu.