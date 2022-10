VIDEO Ruski ratni brod oštećen u napadu drona na Krim

Brod ruske Crnomorske flote oštećen je u Sevastopolju tijekom napada dronom na poluotok Krim kojeg je anektirala Rusija, prema ruskim izvješćima.

Minolovac poznatiji i kao Ivan Golubez, kao i ostali objekti u zaljevu teško su oštećeni, izvijestilo je rusko ministarstvo obrane u subotu u Moskvi.

Prema riječima ministarstva, napade je izvela Ukrajina pod vodstvom britanskih stručnjaka. Ministarstvo tvrdi da je London odgovoran za napade na plinovode Sjeverni tok 1 i 2 u Baltičkom moru u rujnu.

Explosions in Sevastopol harbor last night.



According to some sources, several Russian warships of the Black Sea Fleet were blown up - including a fregate and a landing ship. pic.twitter.com/Q4kCLX8xfq