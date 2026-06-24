uoči NATO summita
Karmerova ostavka, napetosti s Trumpom... Europski čelnici pokušavaju se regrupirati: "Želimo obnoviti Savez"
Europski čelnici potvrdili su u srijedu svoju predanost jačem obrambenom partnerstvu uoči summita NATO-a sljedećeg mjeseca u Ankari, nakon niza svađa s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i napetosti među europskim zemljama.
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Također su se oprostili od odlazećeg britanskog premijera Keira Starmera nakon što je ovog tjedna najavio da će odstupiti s dužnosti usred rastućeg nezadovoljstva u svojoj stranci.
Njemački kancelar Friedrich Merz, koji je pozvao čelnike Velike Britanije, Francuske, Italije i Poljske u Berlin, rekao je da će summit NATO-a 7. i 8. srpnja biti trenutak da se pokaže odlučnost Europe da preuzme snažniju vodeću ulogu u obrani.
"Želimo obnoviti Savez. Jačamo njegov europski stup", rekao je Merz.
U zajedničkoj izjavi saveznici su "potvrdili nepokolebljivu predanost euroatlantskoj sigurnosti i transatlantskoj vezi".
Merzov poziv u Berlin uslijedio je nakon nekoliko incidenata koji su otkrili napetosti oko obrambenih i sigurnosnih pitanja među glavnim europskim partnerima.
Berlin i Pariz su odustali od svog dugo odgađanog zajedničkog projekta s borbenim zrakoplovima FCAS zbog strateških i upravljačkih neslaganja, što naglašava poteškoće s kojima se Europa suočava u udruživanju snaga kako bi obnovila svoju obranu dok se Trump sve više udaljava od NATO-a.
Posljednjih mjeseci Washington je kritizirao savez zbog nevoljkosti da podrži američko-izraelski rat protiv Irana i prijetio je povlačenjem trupa iz Europe.
Njemačka, Francuska i Velika Britanija, članice takozvane skupine E3, također su se suočile s kritikama nekih europskih prijestolnica, uključujući Rim i Varšavu, da su spriječile druge zemlje da pregovaraju s Ukrajinom.
Merz, koji je prethodno rekao da je sporazum E3 namijenjen osiguravanju da Europa može brzo djelovati, nije se izravno bavio razlikama, već je kao cilj naglasio jačanje zajedništva, uključujući snažno partnerstvo sa SAD-om.
"Jednostrane nacionalne akcije u našoj obrambenoj politici bile bi pogreška", dodao je.
Rekao je da će razgovarati s Trumpom i turskim predsjednikom Erdoganom, kao i s drugim partnerima, kako bi ih obavijestio o razgovorima.
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