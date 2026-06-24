Oglas

američki državni tajnik

Rubio: SAD neće učiniti ništa što bi moglo ugroziti sigurnost Perzijskog zaljeva

author
Hina
|
24. lip. 2026. 20:25
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Marco Rubio
ARUN SANKAR / AFP

Američki državni tajnik Marco Rubio u srijedu je obećao da Sjedinjene Države neće učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost američkih saveznika u regiji Perzijskog zaljeva kada je riječ o odnosima Washingtona s Iranom.

Oglas

"Bit ćemo potpuno usklađeni s našim partnerima u Zaljevu. Zato sam ovdje", rekao je Marco Rubio u Kuvajtu prije odlaska u Bahrein.

"Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji", rekao je Rubio.

Najviši američki diplomat nalazi se na turneji u tri zemlje Perzijskog zaljeva, nastojeći umiriti saveznike koji predloženi mirovni sporazum s Iranom smatraju preblagim prema regionalnoj sili koja ih je napala u ratu.

Nakon razgovora s čelnikom Ujedinjenih Arapskih Emirata ranije u srijedu, Rubio se sastao s kuvajtskim čelnicima prije odlaska u Bahrein.

Sporazum između SAD-a i Irana postignut prošli tjedan, prvi koji su potpisali američki i iranski predsjednik od Islamske revolucije u Iranu 1979., uključuje predloženi fond za obnovu od 300 milijardi dolara i odricanje od nekih sankcija.

Nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju prošli tjedan, dvije strane pokrenule su tehničke razgovore kako bi dogovorile točnu provedbu sporazuma.

"Ako Iran želi postići dobar i pravi sporazum, Sjedinjene Države su otvorene za to. Ako ne žele, onda naravno predsjednik ima mogućnosti", rekao je Rubio.

Dodao je da će tehnički pregovarači nastaviti razgovore krajem mjeseca i da će vjerojatno ponovno otići u Švicarsku.

Teme
hormuški tjesnac marco rubio regionalna sigurnost sporazum s iranom zaljevski saveznici

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ