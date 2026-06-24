Amerikanka objavila video iz Hrvatske, prizor s vrha tornja iznenadio je sve

Američka putnica Bella Ceto na društvenim je mrežama objavila video iz neobičnog koktel-bara koji ju je potpuno oduševio. Snimka je brzo prikupila tisuće pregleda, a brojni korisnici u komentarima napisali su da je riječ o jednom od najzanimljivijih turističkih iskustava koje su vidjeli, piše Index.hr.