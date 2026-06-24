Neobičan bar na Korčuli
Amerikanka objavila video iz Hrvatske, prizor s vrha tornja iznenadio je sve
Neobičan bar na Korčuli oduševio Amerikanku i osvojio društvene mreže.
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Hrvatska je poznata po slikovitim plažama, kristalno čistom moru i povijesnim gradovima, no ponekad najveću pozornost turista privuku sasvim neočekivana mjesta. Jedno od njih posljednjih je dana postalo pravi internetski hit na otoku Korčuli.
Američka putnica Bella Ceto na društvenim je mrežama objavila video iz neobičnog koktel-bara koji ju je potpuno oduševio. Snimka je brzo prikupila tisuće pregleda, a brojni korisnici u komentarima napisali su da je riječ o jednom od najzanimljivijih turističkih iskustava koje su vidjeli, piše Index.hr.
Posebnost bara nije samo njegova lokacija, već i način na koji se poslužuju pića.
Bar s pogledom na stari grad
Riječ je o Massimo Cocktail Baru, smještenom na vrhu kule Zakerjan u povijesnoj jezgri Korčule. Kula stara više od 500 godina pruža spektakularan pogled na grad, okolne otoke i otvoreno more.
Put do terase nije uobičajen. Gosti se do vrha moraju popeti strmim drvenim ljestvama koje vode kroz unutrašnjost kamene kule. Na vrhu ih dočekuje mala terasa s ograničenim brojem mjesta.
Posebno je velik interes za sjedenje u vrijeme zalaska sunca jer pogled stvara jedan od najposebnijih ambijenata za večernji koktel na otoku.
Piće stiže zrakom
Najviše pozornosti posjetitelja ipak privlači način na koji naručena pića dolaze do gostiju.
Budući da se kokteli pripremaju u donjem dijelu kule, konobari ih do vrha šalju pomoću užeta, kolotura i posebne košare. Gosti mogu promatrati kako se kokteli polako podižu nekoliko metara iznad tla sve do terase na vrhu kule.
Upravo je ta neobična dostava oduševila Bellu, a njezin video izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama. Dok su neki bili zadivljeni pogledom na Korčulu, drugi su priznali da bi otok posjetili samo zbog tog iskustva.
Viralni uspjeh još jednom potvrđuje da turiste često najviše oduševe upravo neobične priče i doživljaji koje ne mogu pronaći u klasičnim turističkim vodičima.
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