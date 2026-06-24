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MIKI ZOHAR

Netanyahuov ministar kulture napao Trumpa: SAD i Izrael mogli bi brzo doći na "put sudara" zbog Irana

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N1 Info
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24. lip. 2026. 20:11
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AFP
GIL COHEN-MAGEN/AFP

Izraelski ministar kulture i sporta Miki Zohar izjavio je da bi se Sjedinjene Američke Države i Izrael uskoro mogli naći na suprotnim stranama zbog pristupa iranskom pitanju, kritizirajući način na koji Washington vodi pregovore s Teheranom

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"Ponašanje SAD-a u ovom trenutku u vezi s Iranom nije dobro. Ne razumiju s kim imaju posla“, rekao je Zohar za izraelski portal Ynet.

Prema njegovim riječima, američko-iranski memorandum o razumijevanju neće riješiti problem iranskog nuklearnog programa te bi mogao dovesti do ozbiljnih nesuglasica između dviju saveznica.

"SAD će se u bliskoj budućnosti naći na putu sudara s Izraelom, a naš odgovor neće biti automatski usklađen s američkim stavovima. Naše će odluke određivati sigurnosni interesi Izraela“, poručio je ministar.

"Ratna faza vratit će se brže nego ljudi očekuju"

Zohar je izrazio sumnju i u mogućnost da aktualni američko-iranski dogovor trajno zaustavi sukob, javlja N1 BiH.

"Po mom mišljenju, sporazum koji zagovaraju SAD neće riješiti pitanje nuklearnog oružja, a ratna faza vratit će se mnogo brže nego što ljudi očekuju“, rekao je.

Njegove izjave dolaze u trenutku sve glasnijih kritika unutar izraelskog političkog vrha na račun administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog načina na koji vodi pregovore s Iranom. Istodobno, Washington i Teheran nastavljaju razgovore o mogućem dugoročnom rješenju koje bi ograničilo iranski nuklearni program i smanjilo napetosti na Bliskom istoku.

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