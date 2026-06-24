Svećenika tijekom mise ubola osa, preminuo je

Zahvaljujemo svima koji ste molili i koji ćete još moliti za Robija. Hvala svima koji ste pomogli u organizaciji i provedbi njegova oproštaja u župnoj crkvi u Framu i u Račama te pogreba u Hočama. Hvala svim svećenicima koji su sudjelovali na svetoj misi u utorak u Račama, pa smo se tako mogli oprostiti od njega ondje gdje je najradije bio, za oltarom, na svetoj misi koju je tako rado služio", napisali su iz župe sv. Jožefa Delavca.