Zašto naši roditelji gotovo nikada nisu koristili kremu za sunčanje? Stručnjaci otkrivaju što se promijenilo

Razlog za tu razliku nije samo u tome što su ljudi nekoć bili nemarniji. Prije svega, znanje o dugoročnim posljedicama izlaganja suncu bilo je mnogo ograničenije nego danas. Danas se zna da ultraljubičasto zračenje oštećuje DNK stanica kože, povećava rizik od melanoma i drugih oblika raka kože, ubrzava starenje kože te može štetiti očima i imunološkom sustavu. Nekada su se opekline od sunca doživljavale kao neugodna, ali prolazna posljedica ljetovanja. Danas se zna da se oštećenja zbrajaju tijekom života.