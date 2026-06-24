Burnham odabrao desnu ruku: Podupirao invaziju na Irak, bivši čelnik "Prijatelja Izraela"

Burnham i Purnell upoznali su se kao novi zastupnici iz sjeverozapadne Engleske te su u prvim godinama u parlamentu dijelili ured. Burnham se znao šaliti da bi, kad god bi izbila neka važna vijest, Purnella zvao Radio 4, a njega BBC Radio 5 Live, što je, kako je govorio, odražavalo različite dijelove biračkog tijela kojima su se obraćali.