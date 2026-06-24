budući britanski premijer
Burnham odabrao desnu ruku: Podupirao invaziju na Irak, bivši čelnik "Prijatelja Izraela"
Andy Burnham odabrao je svog bivšeg blairističkog kolegu Jamesa Purnella za predstojnika ureda, doznaje Guardian, dok privodi kraju sastavljanje svojeg budućeg vladinog tima.
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Zastupnik iz Makerfielda odabrao je bivšeg kolegu iz kabineta za svoju desnu ruku u Downing Streetu, što je jedna od najznačajnijih odluka koje je donio otkako se vratio u Westminster, pišeThe Guardian.
James Purnell naznačio je da će prihvatiti dužnost, iako se, prema dostupnim informacijama, još pregovara o uvjetima.
Ako se pridruži Uredu premijera, to bi predstavljalo izniman povratak u vrh britanske politike za bivšeg ministra rada i mirovinskog sustava, koji je 2009. podnio ostavku u znak prosvjeda protiv premijerskog mandata Gordona Browna.
Middle East Eye dodaje da je Purnell obnašao i dužnost načelnika laburističke grupe "Prijatelji Izraela".
Purnell se afirmirao kao mladi ministar u vladama Tonyja Blaira (kada je podržavao invaziju na Irak) i Gordona Browna. Na dužnost ministra rada i mirovinskog sustava dao je ostavku nakon lokalnih izbora 2009. godine, u pokušaju – koji na kraju nije uspio – da smijeni Browna s mjesta premijera.
Nakon toga pridružio se BBC-u kao direktor strategije, a 2024. postao je izvršni direktor konzultantske i lobističke tvrtke Flint Global.
Burnham i Purnell upoznali su se kao novi zastupnici iz sjeverozapadne Engleske te su u prvim godinama u parlamentu dijelili ured. Burnham se znao šaliti da bi, kad god bi izbila neka važna vijest, Purnella zvao Radio 4, a njega BBC Radio 5 Live, što je, kako je govorio, odražavalo različite dijelove biračkog tijela kojima su se obraćali.
Obojica su obnašala dužnost ministra kulture, dok je Purnell također vodio Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Nakon poraza Laburističke stranke na izborima 2010. godine, Purnellu je ponuđena pozicija predstojnika ureda tadašnjeg vođe oporbe Eda Milibanda, no on ju je odbio.
Ako imenovanje bude potvrđeno, Purnell će postati prvo veliko kadrovsko imenovanje buduće Burnhamove vlade.
Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera ovog se tjedna vratio u parlament, a očekuje se da će sljedećeg mjeseca postati premijer nakon što je dobio potporu svog najizglednijeg suparnika, Wesa Streetinga.
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