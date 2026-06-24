NOGOMETNA GROZNICA
Svjetsko prvenstvo remija: Neriješen rezultat nikad nije bilo uzbudljiviji
Nakon dvije utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva, reprezentacija Zelenortskih Otoka ponaša se poput momčadi koja je već osvojila trofej. U svom prvom povijesnom nastupu na najvećoj nogometnoj smotri, reprezentacija otočne države uz zapadnu obalu Afrike, koja broji oko 530 tisuća stanovnika, oduševila je navijače, dok su velikani poput Španjolske i Urugvaja teren napuštali u šoku.
Zelenortski Otoci su protiv Španjolske, jednog od glavnih favorita turnira, izdržali nevjerojatan pritisak. Španjolci su u 90 minuta uputili čak 27 udaraca prema vratima, od kojih je sedam išlo u okvir gola. Statistički gledano, takva dominacija trebala je donijeti barem dva pogotka, no lopta nije pronašla put iza obrane Zelenortskih Otoka i njihova sjajnog vratara Vozinhe.
Samo šest dana kasnije uslijedio je novi podvig. Zelenortski Otoci nadoknadili su zaostatak od 2:1 protiv Urugvaja, prvih svjetskih nogometnih prvaka, i dodatno povećali svoje izglede za prolazak skupine. Ipak, stvarni rezultati tih utakmica nisu bili pobjede - 0:0 protiv Španjolske i 2:2 protiv Urugvaja. Obje utakmice završile su bez pobjednika, piše CNN.
Svjetsko prvenstvo remija
Na ovom Svjetskom prvenstvu remiji se pojavljuju češće nego inače. Od 48 utakmica odigranih u prva dva kola grupne faze, njih 14 završilo je bez pobjednika, neke i bez ijednog postignutog pogotka.
No, nedostatak službenog pobjednika ne znači nužno i manje uzbuđenja. Utakmica između Nizozemske i Japana koja je završila 2:2 već je proglašena "klasikom". Iako Curaçao nije uspio zabiti protiv Ekvadora, vratar Eloy Room izjednačio je rekord sa 15 obrana u remiju bez pogodaka, nakon čega su navijači slavili na ulicama.
I Iran, koji nikad nije prošao skupinu SP-a, sad je blizu povijesnog uspjeha zahvaljujući remijima 0:0 protiv Belgije i 2:2 protiv Novog Zelanda. Još jedan neriješeni rezultat u posljednjem susretu protiv Egipta mogao bi im biti dovoljan za prolazak dalje.
"Utakmica bez golova, pogotovo kad postoji velika razlika u kvaliteti momčadi, može biti izuzetno uzbudljiva", kaže Philipp Gollner, povjesničar s Goshen College i voditelj podcasta "The Assistant Professor of Football". "I obrnuto, u svakom sportu postoje pobjede koje su zaista dosadne", dodaje.
Remi kao dio nogometne tradicije
Neriješeni rezultati oduvijek su bili dio nogometa. Prva službena nogometna utakmica, odigrana između Barnes FC-a i Richmond FC-a u Londonu 19. prosinca 1863., završila je 0:0. I prvi međunarodni susret između Engleske i Škotske 1872. godine također je završio bez pogodaka.
Za razliku od sportova poput košarke, gdje utakmica gotovo uvijek završava jasnim pobjednikom, nogomet je kroz povijest prihvaćao, pa čak i nagrađivao, izjednačene ishode.
Prije 1981. godine pobjeda je u engleskom nogometu i mnogim drugim natjecanjima donosila dva boda, remi jedan, a poraz nijedan bod. Kako se željelo potaknuti napadački nogomet, pobjeda je kasnije postala vrijedna tri boda. To je sustav koji je i danas standard.
Na Svjetskom prvenstvu dvije najbolje momčadi iz svake skupine prolaze u nokaut fazu. Tamo remi više nije moguć kao konačan ishod. Ako utakmica završi neriješeno, igraju se produžeci, a zatim i jedanaesterci ako još uvijek nema pobjednika.
U grupnoj fazi, međutim, jedan bod za remi priznaje trud momčadi koja je uspjela izbjeći poraz. "Zamislite da igrate protiv momčadi koja kod kuće nikome ne poklanja bodove i uspijete izboriti 0:0. To bi trebalo nešto značiti", objašnjava Gollner.
Zašto toliko remija na ovom Svjetskom prvenstvu?
Gollner smatra da su utakmice posljednjih godina postale izjednačenije jer se nogometne kulture diljem svijeta sve više približavaju. Mnoge reprezentacije manjih država imaju igrače koji su prošli međunarodne akademije ili igraju u najjačim europskim ligama. Ukratko, danas svatko igra nogomet.
Istodobno, treneri sve više naglašavaju obrambene principe poput presinga i kompaktnog bloka. "Čak i ako nemate briljantan napad i nemate Messija, i dalje možete zatvoriti prilaze svom golu", kaže Gollner.
Za iskusne ljubitelje nogometa ovakvi remiji mogu biti prava poslastica, no nove navijače ponekad je teže uvjeriti. No, ljudi koji možda prvi put gledaju Svjetsko prvenstvo shvaćaju da se i u utakmici 0:0 događa puno toga.
Za Gollnera remi nosi i širu životnu poruku. "Nije svaki susret u životu odlučen pobjednikom i gubitnikom. Ponekad postoji kompromis s kojim obje strane moraju živjeti", zaključio je.
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