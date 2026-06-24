Svjetsko prvenstvo remija: Neriješen rezultat nikad nije bilo uzbudljiviji

No, nedostatak službenog pobjednika ne znači nužno i manje uzbuđenja. Utakmica između Nizozemske i Japana koja je završila 2:2 već je proglašena "klasikom". Iako Curaçao nije uspio zabiti protiv Ekvadora, vratar Eloy Room izjednačio je rekord sa 15 obrana u remiju bez pogodaka, nakon čega su navijači slavili na ulicama.