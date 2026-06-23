REVOLUCIONARNI GALLERI
Preokret u borbi protiv raka: Ovaj test otkriva 50 vrsta godinama prije simptoma
Krvni testovi koji mogu otkriti desetke različitih vrsta raka iz jednog uzorka krvi mogli bi uskoro promijeniti način na koji se provodi probir na zloćudne bolesti. Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) trenutačno razmatra test Galleri, koji bi do kraja godine mogao dobiti odobrenje za širu primjenu.
Oglas
Za razliku od postojećih programa probira, koji se uglavnom odnose na pet vrsta raka – dojke, debelog crijeva, vrata maternice, prostate i pluća – test Galleri može analizom jedne epruvete krvi prepoznati tragove čak 50 različitih karcinoma. Test ne postavlja dijagnozu, već liječnicima daje smjernice gdje treba provesti dodatne pretrage.
Stručnjaci smatraju da bi takva tehnologija mogla označiti temeljnu promjenu u pristupu ranom otkrivanju raka. Umjesto zasebnih pregleda za pojedine vrste bolesti, bilo bi moguće istodobno provjeriti prisutnost većeg broja karcinoma.
Sjajni rezultati ispitivanja Galleri testa
Galleri i sličan test Cancerguard već su dostupni u SAD-u pod posebnim regulatornim statusom, no za uključivanje u sustav zdravstvenog osiguranja potrebno je proći potpunu proceduru odobrenja FDA-e. Američki Kongres već je usvojio zakon kojim bi Medicare od 2028. godine mogao pokrivati troškove takvih testova.
Istraživanja provedena na desecima tisuća ispitanika u Velikoj Britaniji i Sjevernoj Americi pokazala su ohrabrujuće rezultate. Prema podacima tvrtke Grail, koja razvija Galleri, u trećoj godini istraživanja zabilježeno je 26 posto manje slučajeva raka otkrivenih tek u četvrtom stadiju, uključujući rak gušterače, pluća, jetre i želuca.
Moguće otkrivanje i godinama prije pojave simptoma?
Liječnici naglašavaju da krvni testovi ne bi zamijenili postojeće metode probira, nego bi ih nadopunili. Tehnologija se već koristi u onkologiji kroz tzv. tekuće biopsije, kojima se prati uspješnost liječenja ili povratak bolesti kod pacijenata kojima je rak već dijagnosticiran.
Znanstvenici vjeruju da bi daljnji razvoj mogao omogućiti otkrivanje vrlo ranih znakova bolesti, čak i godinama prije pojave simptoma. Ipak, stručnjaci upozoravaju da takvi testovi još nisu dijagnostički alat te da svaki pozitivan nalaz mora biti potvrđen dodatnim pregledima.
Unatoč tome, mogućnost ranijeg otkrivanja raka mogla bi značajno povećati izglede za uspješno liječenje i preživljenje, posebno u vrijeme kada su terapijske mogućnosti za mnoge vrste karcinoma znatno napredovale.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas