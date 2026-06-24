Rad na otvorenom pri velikim vrućinama: "Čudi me da su kod nas u 16 sati gradilišta prazna"

"Sigurno, postoji prostor za poboljšanje. Čudi me da su kod nas u 16 sati gradilišta prazna. Po mom uvjerenju, puno racionalnije bi bilo da se počne u 14 ili 15 sati i da se radi do 21 ili 22 ili da se radi skraćeno ujutro jer u najžešćem dijelu dana je besmisleno raditi, opasno je za ljude, a nakon 16 sati temperatura je ipak podnošljivija.