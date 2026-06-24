Generali HVO-a i ratni čelnici HR-HB uputili pismo Milanoviću, Plenkoviću, Jandrokoviću i biskupima

U poruci bošnjačkim političkim predstavnicima ističu da se praksa političkog preglasavanja Hrvata u Federaciji BiH ne može nastaviti. Dodali su da je uspostava hrvatske izborne jedinice nužan uvjet za ravnopravnost konstitutivnih naroda, "dok bi u suprotnom nastavak prakse preglasavanja vodio na stanje prije potpisivanja Washingtonskog sporazuma".