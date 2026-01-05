Ruski zračni napad na Kijev: Poginulo dvoje ljudi

REUTERS/Valentyn Ogirenko

U noćnom ruskom zračnom napadu na Kijev i regiju poginulo je dvoje ljudi, rekle su ukrajinske vlasti u ponedjeljak, a izgleda da su to prve prijavljene žrtve ruskih napada na ukrajinski glavni grad ove godine.

Ukrajinska Državna služba za izvanredne situacije priopćila je da je u napadu zapaljen medicinski centar u okrugu Obolonskij u sjevernom sektoru Kijeva.

Nakon što je požar ugašen, unutra je pronađeno tijelo, dodala je služba.

Jedna je žena ozlijeđena, a 25 ljudi je evakuirano, priopćila je služba putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Rusija je također napala gradove i sela diljem kijevske regije, oštetivši kuće i ključnu infrastrukturu, a u napadu je poginuo civil u okrugu Fastiv, jugozapadno od glavnoga grada, rekao je guverner regije Mikola Kalašnik na Telegramu.

Mali dijelovi regije ostali su bez struje, dodao je Kalašnik.

Zasad nema komentara iz Rusije. Obje strane negiraju da su u svojim napadima ciljali civile.

Rusija je više puta napadala Kijev i druge ukrajinske gradove raketama i dronovima tijekom gotovo četverogodišnjeg rata, tvrdeći da pogađa vojne ciljeve, dok Ukrajina tvrdi da su često pogođeni civili i civilna infrastruktura.