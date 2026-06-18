Rutte: Amerika odmah smanjuje broj kriznih snaga NATO-a

“Vjerojatno ste čuli vijesti o tome da SAD prilagođava svoje doprinose NATO Force Modelu. U nekim slučajevima, to je prikazano kao problem jer se SAD odmiču od svojih saveznika. Ali to nije točno, SAD je jasno dao do znanja da je predan NATO-u”, rekao je Rutte na jučerašnjoj konferenciji za novinare uoči sastanka ministara obrane država članica NATO.