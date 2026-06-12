NYT: SAD planira novi udarac za NATO operacije u Europi

Američki plan uključuje smanjenje broja borbenih zrakoplova F-16 i F-15E s otprilike 150 na 100, kao i smanjenje pomorskih izviđačkih zrakoplova s 26 na 15 te uklanjanje svih osam mlažnjaka za punjenje goriva u zraku koje je prethodno stavljalo na raspolaganje Europi, dodaje se u izvještaju.