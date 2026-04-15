Očekuje se da će države članice NATO-a 2026. godine pružiti Ukrajini 60 milijardi američkih dolara vojne pomoći, uz financiranje kreditima Europske unije. "Moramo osigurati da Ukrajina dobije potrebnu podršku. Svi saveznici moraju uložiti više kako bi postigli cilj od 60 milijardi američkih dolara - 60 milijardi američkih dolara sigurnosne i obrambene podrške Ukrajini ove godine", rekao je Rutte na otvaranju sastanka Kontaktne skupine za obranu Ukrajine (poznate i kao Ramstein format) u Berlinu.