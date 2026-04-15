Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte obećao je da će države članice Saveza pružiti Ukrajini 60 milijardi američkih dolara vojne pomoći tijekom 2026. godine.
Oglas
Očekuje se da će države članice NATO-a 2026. godine pružiti Ukrajini 60 milijardi američkih dolara vojne pomoći, uz financiranje kreditima Europske unije. "Moramo osigurati da Ukrajina dobije potrebnu podršku. Svi saveznici moraju uložiti više kako bi postigli cilj od 60 milijardi američkih dolara - 60 milijardi američkih dolara sigurnosne i obrambene podrške Ukrajini ove godine", rekao je Rutte na otvaranju sastanka Kontaktne skupine za obranu Ukrajine (poznate i kao Ramstein format) u Berlinu.
Naglasio je da "bilo koja sredstva koja dolaze iz kredita EU za podršku Ukrajini trebaju biti dodatak onome što saveznici bilateralno obvezuju", piše Ukrainska pravda.
"Moramo usmjeriti financiranje na prioritete - protuzračnu obranu, dronove i streljivo dugog dometa. To su veliki prioriteti", naglasio je glavni tajnik NATO-a.
Spomenuo je i da će mehanizam PURL za kupnju američkog oružja za Ukrajinu od strane država članica NATO-a nastaviti s radom 2026. godine.
Čelnik Saveza također je istaknuo nejednaku raspodjelu troškova među državama članicama koje podržavaju Ukrajinu. "Dok gledamo na samit NATO-a u Ankari, moramo također napredovati u osiguravanju pravednijeg i predvidljivijeg pristupa podršci obrambenim naporima Ukrajine... Ovo je zaista problem. Premalo zemalja dijeli preveliki teret i mi se moramo time pozabaviti. Podržavanje ukrajinske borbe je važno – važno kao i uvijek", rekao je Mark Rutte.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas