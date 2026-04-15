WSJ: Što ako SAD napusti NATO? Europske države rade na hitnom planu

Što se događa ako SAD napusti NATO? Prema pisanju „Wall Street Journala“ (WSJ), europske države rade na hitnom planu za takav scenarij. Konkretno, riječ je o svojevrsnom „europskom NATO-u“. On ne bi trebao zamijeniti savez, nego ga osigurati – u slučaju da Washington povuče trupe ili odbije pružiti pomoć.
Ključni pokretač, prema izvještaju kojeg prenosi Bild, jest njemačka vlada: Njemačka se dugo oslanjala na SAD kao glavnu zaštitnu silu i radije je kočila inicijative za veću obrambenu samostalnost. No krajem 2025. kancelar Friedrich Merz navodno je promijenio stav i zaključio da predsjednik SAD-a Donald Trump možda više neće podržavati Ukrajinu. U javnosti, međutim, Merz nije doveo u pitanje transatlantski savez.
Više odgovornosti za Europu unutar NATO-a
Unutar njemačke vlade od tada prevladava stav: Europa mora preuzeti veću odgovornost unutar NATO-a – po mogućnosti zajedno sa SAD-om, ali po potrebi i bez njih. Ministar obrane Boris Pistorius to je krajem prošle godine sažeo: NATO mora „postati europskiji kako bi ostao transatlantski“.
Njemački zaokret imao je odjek u cijeloj Europi: prema „Wall Street Journalu“, sada se pridružuju i Velika Britanija, Francuska, Poljska, nordijske zemlje pa čak i Kanada. Fokus je na konkretnim vojnim pitanjima: tko organizira protuzračnu obranu, tko koordinira kretanje trupa prema Baltiku, tko preuzima zapovjedne strukture ako američki časnici izostanu?
Francuski nuklearni kišobran ponovno u fokusu
Izazovi su veliki. NATO je u ključnim područjima snažno ovisan o SAD-u – od obavještajnih podataka preko logistike do vojnog zapovijedanja. Iako europske države preuzimaju sve više zadataka, osobito kod satelita, sustava za upozorenje na raketne napade i nuklearnog odvraćanja ovisnost ostaje značajna. Zato se, prema izvještaju, ponovno otvara i staro, osjetljivo pitanje: bi li Francuska trebala proširiti svoj nuklearni kišobran na druge zemlje?
