Iran aktivirao PZO
FOTO, VIDEO / SAD lansirao napade na Iran, Teheran najavio "trenutačni odgovor"
Predsjednik Donald Trump objavio je početak „velikih borbenih operacija” protiv Irana 28. veljače, pri čemu su masovni zajednički američko-izraelski napadi bili usmjereni na vojne, državne i infrastrukturne ciljeve.
Nakon proglašenja dvotjednog primirja, prvi pregovori između Sjedinjenih Država i Irana, održani u Pakistanu u travnju, nisu rezultirali postizanjem mirovnog sporazuma, piše ABC.
Trump je kasnije objavio neograničeno produljenje primirja te nastavak američke blokade sve dok pregovori ne budu zaključeni „na ovaj ili onaj način”.
Iranska agencija Fars: Više eksplozija u pokrajini Hormozgan, aktivirana protuzračna obrana
Iranska novinska agencija Fars izvijestila je da se u istočnim dijelovima pokrajine Hormozgan čulo više eksplozija, uključujući područja Kuhestak, Sirik i Minab.
Prema istom izvješću, u pojedinim dijelovima pokrajine zabilježena je i aktivnost sustava protuzračne obrane.
REUTERS/Ammar Awad
REUTERS/Mussa Qawasma
Screenshot (X)
ATTA KENARE / AFP
AFP / ADEM ALTAN
KHAMENEI.IR / AFP
Iran's Presidential website/WANA via REUTERS
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
AFP / ATTA KENARE
AFP
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Screenshot (Press.tv)
ATTA KENARE / AFP
Sahar AL ATTAR / AFP, ilustracija
MAHMOUD ZAYYAT / AFP
KAWNAT HAJU / AFP
REUTERS/Stringer
REUTERS/Stringer
REUTERS/Aziz Taher
REUTERS/Stringer
REUTERS/ Stringer
REUTERS/Karamallah Daher
AFP / JALAA MAREY
AFP / ABBAS FAKIH
Kawnat HAJU / AFP
Abbas Fakih / AFP
8 Objava
00:40
prije 0 min.
"Napustite našu regiju ako želite biti sigurni”, poručio je iranski ministar vanjskih poslova SAD-u
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči reagirao je na američke napade na Iran upozorenjem Washingtonu da se povuče iz regije ako želi izbjeći daljnju eskalaciju.
„Unatoč svojim porazima na bojištu, SAD je odlučio iskušati našu odlučnost”, napisao je Aragči u objavi na platformi X. „Naše moćne oružane snage neće ostaviti bez odgovora nijedan napad niti prijetnju.
00:38
prije 2 min.
Iran aktivirao PZO
Prema najnovijim informacijama koje prenosi agencija Mehr, na otoku Qeshm odjeknulo je šest eksplozija.
Čini se da su iranske snage aktivirale sustave protuzračne obrane, što upućuje na to da je operacija još uvijek u tijeku te da se nastavlja razmjena vatre između dviju strana, prenosi Al Jazeera.
To također ostavlja otvorenom mogućnost daljnje eskalacije tijekom noći.
Nitko zasad ne zna kako će se situacija razvijati niti hoće li se Sjedinjene Države zaustaviti na ovim početnim udarima ili će nastaviti s dodatnim napadima.
Prema izvješćima koja su trenutačno dostupna, iranski odgovor već je započeo, barem u obliku aktiviranja i djelovanja protuzračne obrane, dok se čekaju moguće daljnje vojne reakcije Teherana na američke udare.
00:30
prije 10 min.
Iran najavio trenutačan odgovor; pojačana pripravnost američkih baza u regiji
Iran je zaprijetio hitnim odgovorom na američke napade.
Jedan iranski dužnosnik izjavio je za Al Jazeeru da helikopter Apache „nije letio iznad međunarodnih voda”, osporavajući američko opravdanje za vojne udare.
Iranska novinska agencija Tasnim, pozivajući se na izvore u Teheranu, objavila je da će Iran „dati odlučan odgovor na američku agresiju provedenu pod izlikom pada helikoptera Apache”.
U međuvremenu, arapski mediji izvještavaju da je najviša razina pripravnosti proglašena u američkim vojnim bazama u Kuvajtu, Bahreinu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kataru.
Ove mjere upućuju na ozbiljnu zabrinutost zbog mogućih iranskih odmazdnih akcija protiv američkih vojnih objekata i interesa u regiji nakon najnovije eskalacije između Washingtona i Teherana.
00:20
prije 20 min.
Broj poginulih u izraelskim zračnim napadima na Tir u Libanonu porastao na 11
Libanonska Nacionalna novinska agencija (NNA) izvijestila je da je broj poginulih u izraelskom zračnom napadu na četvrt al-Masaken u gradu Tiru porastao na osam osoba.
U napadu je ranjeno 35 ljudi, među kojima je i troje djece.
Istodobno je broj poginulih u drugom izraelskom zračnom napadu na mjesto el-Buss, koje se nalazi unutar okruga Tir, porastao na tri osobe, dok je devet ljudi ranjeno.
Prema trenutačnim podacima, u dva odvojena izraelska napada na područje Tira poginulo je ukupno 11 osoba, a 44 su ranjene.
00:18
prije 22 min.
Preliminarni popis ciljeva koje SAD gađa u Iranu
Preliminarni popis ciljeva koje su SAD navodno gađale u Iranu:
- Pomorska baza u Siriku
- Pomorska baza u Jasku
- Protuzračni obrambeni položaj u Bandar Abbasu
- Obalna raketna bitnica u Minabu
- Obalna raketna bitnica na otoku Qeshm
- Luka Qeshm
Istodobno se javljaju izvješća o eksplozijama u Bandar Abbasu, glavnoj iranskoj luci na Hormuškom tjesnacu. Iranske agencije Fars, Tasnim i IRNA ranije su potvrdile da su se eksplozije čule u Bandar Abbasu, kao i u područjima Sirik i Jask, dok su pojedini izvori izvijestili o djelovanju protuzračne obrane.
00:14
prije 26 min.
Iran tvrdi da nije namjerno srušio američki helikopter
Iranci očito poručuju da nisu namjerno gađali ovaj helikopter, ali istodobno se čini da postoji određena siva zona jer nisu izričito rekli: „Nismo gađali ovaj helikopter.”
Tako situaciju opisuje Al Jazeerin dopisnik iz Teherana.
"To je nešto što će se moći analizirati i u Iranu i u Sjedinjenim Državama. Drugim riječima, ostavili su otvorena vrata različitim tumačenjima i mogućnostima."
"Takva formulacija omogućuje Teheranu da službeno negira namjeru napada, a da pritom ne preuzme čvrstu obvezu potpunog odbacivanja bilo kakve povezanosti s incidentom. Upravo zato njihove izjave ostavljaju prostor za različita politička i diplomatska čitanja događaja", dodaje se.
00:12
prije 28 min.
SAD napao proizvodnju dronova?
"Zanimljivo je da se ovo opisuje kao operacije samoobrane. To bi značilo da će, ako je američka istraga doista utvrdila da je za rušenje helikoptera korišten jednosmjerni napadački dron Shahed, mete vjerojatno biti lokacije za koje SAD vjeruje da se u njima proizvode dronovi u Iranu", piše Al Jazeerin dopisnik iz Washingtona.
"Činjenica da Washington ove napade naziva „samoobranom” sugerira da se ne radi o ponovnom pokretanju rata. Umjesto toga, ovo se i dalje promatra kao nastavak krhkog primirja, tijekom kojeg dolazi do povremenih razmjena vatre između Irana i Sjedinjenih Država", dodaje se.
"Međutim, opći cilj ostaje isti – postići neku vrstu memoranduma o razumijevanju koji bi u konačnici doveo do konačnog sporazuma između dviju zemalja."
00:06
prije 35 min.
Trump: Američka vojska pokrenula „snažan” odgovor zbog rušenja helikoptera
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da američka vojska provodi napade na Iran nakon rušenja američkog vojnog helikoptera.
„Mislim da je vrlo važno odgovoriti. Srušili su helikopter i mi upravo sada odgovaramo”, rekao je za televiziju ABC News.
„Vjerujem da odgovor treba biti vrlo snažan, vrlo moćan, a upravo takav i jest.”
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