Prema najnovijim informacijama koje prenosi agencija Mehr, na otoku Qeshm odjeknulo je šest eksplozija.

Čini se da su iranske snage aktivirale sustave protuzračne obrane, što upućuje na to da je operacija još uvijek u tijeku te da se nastavlja razmjena vatre između dviju strana, prenosi Al Jazeera.

To također ostavlja otvorenom mogućnost daljnje eskalacije tijekom noći.

Nitko zasad ne zna kako će se situacija razvijati niti hoće li se Sjedinjene Države zaustaviti na ovim početnim udarima ili će nastaviti s dodatnim napadima.

Prema izvješćima koja su trenutačno dostupna, iranski odgovor već je započeo, barem u obliku aktiviranja i djelovanja protuzračne obrane, dok se čekaju moguće daljnje vojne reakcije Teherana na američke udare.