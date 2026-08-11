troje poginulih
FOTO / Jadrolinija zajedničkom molitvom obilježila drugu godišnjicu tragedije na brodu Lastovo
Prije točno dvije godine, 11. kolovoza 2024., na brodu Lastovo, poginuli su pomorci Boško Kostović, Denis Šarić i Marko Topić.
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"Molitvu u znak sjećanja na tragično stradale pomorce Boška Kostovića, Denisa Šarića i Marka Topića predvodio je vlč. Mario Gerić.
Nakon zajedničke molitve djelatnika, delegacija Uprave Jadrolinije u pratnji pomoraca, položila je vijenac u more u lošinjskom akvatoriju i odala počast prerano i tragično stradalim kolegama na brodu Lastovo.
U 15 sati svi brodovi Jadrolinije diljem Jadrana oglasit će se brodskim sirenama u sjećanje na tragično preminule kolege", poručili su iz Jadrolinije.
Podsjetimo, istraga je utvrdile ozbiljne propuste u sustavu sigurnosti Jadrolinije, a nakon tragedije smijenjena je i Uprava. Optužnica je podignuta protiv zapovjednika Lastova, prvog časnika palube i vođe palube, ali postupak još nije pravomoćno završen.
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