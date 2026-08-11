Milan Rezo, Hrvatske vode
Što nam govore rekordno niski vodostaji rijeka u Hrvatskoj?
N1 Hrvatska
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11. kol. 2026. 13:01
| Novi dan
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Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Milan Rezo, direktor VGO-a (vodnogospodarskog odjela) za Muru i Dravu.
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