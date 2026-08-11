FOTO / Nitko od oporbe nije došao na sastanak Mosta

"Na zajedničkom sastanku ići ćemo u dva smjera. Prvi je izvanredna sjednica Sabora koju može sazvati predsjednik Republike, ali i predsjednik Sabora ako to od njega zatraže klubovi zastupnika. Uvjeren sam da ćemo se oko toga složiti'', rekao je Nikola Grmoja na konferenciji za medije u središnjici Mosta, uoči sastanka u Saboru.