opoziv Plenkovićeve vlade
FOTO / Nitko od oporbe nije došao na sastanak Mosta
Most je poručio da će na sastanku s ostalim klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru predložiti da se od predsjednika Sabora zajednički zatraži izvanredna sjednica. Međutim, nitko od oporbenih čelnika iz SDP-a i Možemo nije prihvatio poziv Nikole Grmoje
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Predsjednik Mosta Nikola Grmoja danas je ponovio poziv svim (oporbenim) Klubovima zastupnika da se odazovu na hitan sastanak danas u podne s ciljem zajedničkog pokretanja opoziva Vlade Andreja Plenkovića i sazivanja izvanredne sjednice Sabora.
"Na zajedničkom sastanku ići ćemo u dva smjera. Prvi je izvanredna sjednica Sabora koju može sazvati predsjednik Republike, ali i predsjednik Sabora ako to od njega zatraže klubovi zastupnika. Uvjeren sam da ćemo se oko toga složiti'', rekao je Nikola Grmoja na konferenciji za medije u središnjici Mosta, uoči sastanka u Saboru.
Međutim, na taj se sastanak nisu se odazvale dvije najjače oporbene stranke - SDP i Možemo!
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